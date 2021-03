Uribe también le niega el apoyo a proyecto para extender periodo presidencial

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe acompañó la decisión del Gobierno de no apoyar el cuestionado proyecto. Otros del Centro Democrático fueron por la misma línea.

Pocos apoyos le quedan al proyecto que busca reformar la Constitución para igualar las elecciones presidenciales y legislativas con las de alcaldes, y, de paso, prolongar el actual mandato del presidente Iván Duque y el Congreso. Después de que el Gobierno le negara su apoyo, ahora es el expresidente Álvaro Uribe el que le dice no a la propuesta.

Uribe, que fue el presidente en cuyo mandato se cambio la carta magna para habilitar la reelección, aseguró que apoyaba la posición del presidente Iván Duque, “que ha afirmado que no apoya el proyecto para la ampliación del periodo”. Asimismo, el exmandatario retomó algunas palabras dichas por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez: “Nuestro foco está en la vacunación masiva, la reactivación segura y la transformación social sostenible”.

El Centro Democrático respalda la posición del presidente @IvanDuque quien ha afirmado que NO apoya el proyecto para la ampliación del periodo.



Nuestro foco está en la vacunación masiva, la reactivación segura y la transformación social sostenible. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 18, 2021

Como el expresidente Uribe, fueron varios los miembros del Centro Democrático que se desmarcaron de la iniciativa, a pesar de que varios representantes del partido figuran como firmantes de la propuesta. Uno de estos fue el senador Santiago Valencia, que dijo: “No apoyo y no estoy de acuerdo con el proyecto que busca alargar los periodos de los congresistas. 39.800 personas me dieron su confianza para trabajar por ellos durante 4 años, no por 6. Por eso, trabajo sin descanso para que vuelvan a creer en mi”.

El representante por Bogotá José Jaime Uscátegui fue otro de los que se opuso a la iniciativa y hasta llegó a aseverar que todo el partido se oponía al proyecto “que busca alargar nuestro periodo hasta 2024”. Para el congresista, este tipo de propuestas son un irrespeto a la voluntad de los ciudadanos.

La senadora Ruby Chagüi también se opuso al proyecto y reafirmó la postura esgrimida por el presidente Iván Duque. Sin embargo, esta se fue en contra de aquellos que han pedido salir a las calles para rechazar este tipo de proyectos. “Rechazamos que algunos sectores lo utilicen como excusa para querer incendiar el país. Fuimos elegidos por 4 años y respetamos la democracia. No más oportunismo”, dijo Chagüi.

Esta última postura fue compartida por la representante Jennifer Arias, que, más allá de rechazar el proyecto, censuró a la oposición por sus pedidos. “Irresponsables los que convocan marcha contra un proyecto que apenas inicia trámite, y que basta con votar en contra para que no prospere. Innecesario liderar actos que complicarían la situación del covid”, expresó la representante por el Meta.

El santandereano Edwin Ballesteros, vinculado a un complejo proceso en la Corte Suprema, fue otro de los que se preocupó más por el llamado a rechazar la propuesta que por el proyecto en sí. “Pregunto a la oposición, si así como incendiaron el Palacio de Justicia hace 30 años, están buscando incendiar ahora el país bajo falsos pretextos”, fue el comentario del representante, que también dijo: “Ni el Gobierno ni el partido apoya la iniciativa de alargar el período. La oposición busca sacar a la ciudadanía a las calles para infectarla de COVID y de odio”.