Esto le valdrá cada colombiano al sistema de salud en 2021

La Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el pago que hace el Gobierno por cada usuario para cubrir el Plan de Beneficios (o POS), aumentará 5,18%. El monto que se les da a las EPS para financiar los medicamentos que no están en el POS también crecerá.

Este 30 de diciembre el ministro de Salud Fernando Ruiz aseguró en una rueda de prensa que la Unidad de pago por capitación (UPC), que es el valor que reconoce el Gobierno por cada afiliado al sistema de salud para cubrir el Plan de Beneficios (o POS), crecerá 5,18%, un porcentaje un poco menor al de años anteriores: para 2020 el aumento fue de 5,36%; para 2019, de 5,31%; y para 2018, de 7,83%. (Lea Esto es lo que debe saber sobre el mundo de las vacunas)

En el caso del régimen contributivo este incremento significa que se pasará de $892.591 en 2020 a $938.826 en 2021. Además, aseguró el Minsalud, “se reconocerá en el régimen contributivo una prima adicional de 10 % a 363 municipios catalogados en zonas dispersas; del 9,86 % para 32 ciudades y distritos; y para el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se le reconocerá una adición del 37.9 % en ambos regímenes”.

En el caso del régimen subsidiado, el incremento implica pasar de $829.526 en 2020 a $872.496. Habrá un incremento un “adicional adicional de 11.47 % para los 363 municipios ubicados en zonas geográficamente dispersas; del 15 % para 32 ciudades y distritos; y se le reconocerá un incremento del 4,81 % a las Entidades Promotoras de Salud Indígenas – EPSI”, explicó esa cartera.

Como reiteró el Minsalud, hay más de 150 UPC o primas de aseguramiento colectivo que varían según la zona geográfica o los grupos de edad y sexo. Por ejemplo, para los niños menores de un año, adultos mayores de 70 y mujeres entre los 19 y 44 años.

El ministerio también anunció que se hará un reajuste en los “presupuestos máximos de recobro” que es el dinero que se les gira a las EPS para administrar medicamentos y tecnologías que no están incluidas en el Plan de Beneficios. ¿El motivo? “El presupuesto no fue suficiente para el 2020, dijo la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego. En otras palabras, a las EPS no les alcanzó el dinero.

Estas son las suman que recibirán en 2020 las EPS del régimen contributivo:

Estas son las sumas que recibirán las EPS del régimen subsidiado: