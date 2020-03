"Presidente Duque, eleve el nivel de restricciones": gremios médicos

El 16 de marzo, los gremios médicos de Colombia enviaron una carta al presidente Ivan Duque en donde le piden que eleve las restricciones de circulación y las protecciones para el personal de salud en los centros hospitalarios de Colombia que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Las 12 asociaciones médicas apuntan que los casos crecen exponencialmente en Colombia y que las medidas que ha tomado el gobierno nacional no han sido suficientes. A la fecha hay 93 casos confirmados de Covid-19 en Colombia y 6.309 confirmados en América (incluyendo a Estados Unidos y Canadá). La Organización Mundial de la Salud también instó a los países a declararse en cuarentena.

"But to suppress and control epidemics, countries must isolate, test, treat and trace.



If they don’t, transmission chains can continue at a low level, then resurge once physical distancing measures are lifted"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus