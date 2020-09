Antonia Jones, un talento en plena evolución

La cantante colombiana, nacida en Miami, con 19 años y a pocos meses de comenzar su carrera, ya es considerada una revelación musical. Exhibe su voz con canciones como “Aventurera” y “Sexto sentido”.

Usted nació en Miami debido a que sus padres se fueron de Colombia y se instalaron allá. ¿Cómo recuerda su niñez?

Viví entre Miami y Los Ángeles porque mis papás son productores de televisión, así que viajábamos mucho a esa ciudad. En ese momento yo no había decidido ser cantante, pero más o menos estaba enterada de cómo era el mundo del espectáculo, crecí hablando inglés y español, y eso se ve reflejado en mis influencias musicales.

¿Cuál era su sueño en ese entonces?

Quería ser médica y lo tenía muy seguro. De hecho, quería ser cirujana cardiovascular hasta hace dos años… soñaba con algo así como Grey’s Anatomy, y no con lo que me está pasando en este momento. Aunque cantar siempre fue una pasión para mí, en ese momento no lo veía posible, así que simplemente lo dejé pasar. Hace dos años me firmó una disquera en Medellín y la vida me dio un giro de 180 grados.

¿Ha sido sorpresivo para usted que la gente la empiece a mirar por su música?

Completamente, porque llevo muy poco tiempo en esto, y la mayoría ha sido en época de pandemia. No he podido salir a conocer a la gente que me escucha… para mí ha sido una locura completa ver que salen artículos que dicen que soy “artista revelación”. Ha sido un sueño hecho realidad. Las dos canciones más recientes las lancé en cuarentena, y uno de los videos también, así que ha sido un proceso raro, pero a la vez interesante y bonito.

¿Cuál fue la idea detrás del video musical de “Pago yo”, su debut?

Para mí no solo fue importante el hecho de hacer una propuesta musical diferente, sino que también quise hacerlo a nivel audiovisual y queríamos que el video fuera algo fuera de lo común… La mayoría de las veces el artista se muestra todo el tiempo; yo quise hacer lo contrario, quería mostrar solo mi voz y mi música.

Empezó cantando “covers”… ¿Qué canciones le gustaba interpretar?

Empecé haciendo covers en inglés, porque cuando tenía catorce años no quería cantar nada en español. Me negaba porque estaba muy segura de que cantar en inglés era el camino correcto para comenzar, pero luego fui creciendo y entendí muchas cosas de la industria que me hicieron madurar y cambiar de decisión.

¿Qué fue lo que le indicó que “Pago yo” era un buen comienzo para su vida artística?

Más allá de que a mi equipo y a mí nos gustaba mucho la canción, pensábamos que era lo suficientemente pegajosa y buena como para empezar. Además, a mí me pasa algo y es que cuando una canción me produce una sensación diferente a las demás, sé que la tengo que sacar, y con Pago yo sentí que la gente podía ver quién era yo y cuál era mi manera de ver el mundo.

¿Por qué quiso optar por el sonido urbano?

Porque vivo en Medellín, y acá el género urbano es lo más pegado del momento. Esta ciudad produce talento como ninguna otra. A mi sonido quise agregarle ese lado de mi personalidad que es suave, con letras limpias, y quise empezar por mis raíces verdaderas, que para mí son los sonidos urbanos y, por supuesto, la música latina.

¿Cuáles fueron los retos más grandes al lanzar su segundo sencillo: “Aventurera”?

Este sencillo se volvió prácticamente un estilo de vida para mí, porque de las tres canciones que he lanzado y el disco que voy a sacar, creo que es la que más tiene mi esencia y la que más me representa a mí como persona. La escribí hace más de un año, pero salió hasta abril, y allí trato de explorar la vida y ser feliz con lo que uno tiene. Justo en ese momento yo estaba tomando la decisión que me hacía feliz: dejar la medicina para dedicarme a la música.

¿Quiénes fueron las primeras personas que le dijeron que canta bien?

Recuerdo que en las obras del teatro del colegio me decían que cantaba bonito, pero la verdad yo no le ponía mucha atención a eso y se me volvió paisaje mi propia voz; no pensaba que tuviera nada especial, y mucho menos que podía llegar a cantar algo como “Aventurera”. Luego en una disquera me dijeron que había algo especial en mi voz, que cómo iba a ser médica… y aquí estoy.

¿Cuáles son las historias que le gusta contar en sus canciones?

Me encanta hablar de temas muy universales con los que la gente se puede conectar, pero también me gusta expresar experiencias personales y contar historias ajenas, porque el sentimiento que me genera contar una historia de alguien más es muy bonito.