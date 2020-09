¿Cómo lograr una comunicación efectiva?

El profesor de Crehana, Emilio Jiménez Ramírez habla acerca de herramientas que se pueden usar para lograr buenos resultados a la hora de comunicarse ante un auditorio, las posturas físicas y expresiones orales adecuadas para obtener la atención.

La comunicación es esencial en todos los ámbitos de la vida y en la actualidad se requiere de buenas habilidades de comunicación para poder impactar a nivel empresarial y lograr objetivos muchos más grandes. “En otras palabras, la comunicación es una manera de establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha enviado”, esa es la definición de Abraham Nosnik, experto en temas de comunicación.

En entrevista para El Espectador, Emilio Jiménez Ramírez, HR Analyst de Crehana y experto en medición de clima laboral, dio algunas herramientas claves para lograr una comunicación efectiva.

¿Qué herramientas se pueden usar para lograr una comunicación efectiva?

En primer lugar, es muy importante transmitir el mensaje que queremos dar con claridad. Es fundamental ser claros y concisos con lo que queremos decir. Complicar las cosas al comunicarnos va a impactar negativamente en muchos otros aspectos de nuestro día a día. Asimismo, saber escuchar es clave. La comunicación tiene que ser bidireccional, por lo que no se debe hacer del mensaje un monólogo.

Muchas personas les da miedo y pánico hablar en público, ¿qué estrategias se pueden implementar para superar ese miedo y tener una comunicación efectiva?

Esto depende mucho de la personalidad y background de cada persona, pero como elemento general, puede ayudar practicar antes con personas que sean de su confianza . Esto puede permitir que se desenvuelva con mayor soltura y dentro de un entorno seguro se pueda recibir feedback el cual le ayude a estar listo para el momento real de su exposición. Además, puede consultar con personas con mayor experiencia en este tipo de presentaciones, la manera en la que ellos lo hacen y así ir estructurando una estrategia que funcione y se adecúe a sus obstáculos personales.

¿Cuáles son los métodos para tener una comunicación efectiva frente a un gran auditorio sin que los asistentes se sientan perdidos o aburridos?

Es muy importante tener un tono de voz que logre captar la atención de las personas que le están escuchando. Para ello, es fundamental matizar el discurso. Es decir, no sonar de la misma manera durante toda la exposición. Si estamos relatando una experiencia personal que nos llena de orgullo podemos tener un tono de voz más enérgico, así como, si contamos un aspecto negativo tener una comunicación más suave que permita entender la oportunidad de mejora. La atención del ser humano se disipa rápidamente, por lo que darle matices a nuestra comunicación permite capturarla nuevamente cuando se pierda.

¿Qué expresiones orales y físicas son adecuadas para lograr una comunicación efectiva?

Es fundamental que nuestro lenguaje corporal y oral vayan alineados. Es decir, si estamos hablando en un tono de voz pausado, nuestro cuerpo no puede ir tan rápido y viceversa. La armonía entre cuerpo y voz es fundamental para aportar credibilidad y seguridad a nuestro mensaje. La comunicación no llega al receptor por un solo canal, así que se debe tratar de mantener todos los emisores de información y estímulos alineados para que el mensaje no se pierda.

¿Cuáles son las características y elementos de la comunicación efectiva?

Las principales características y elementos son: claridad en el mensaje, veracidad en la información transmitida, precisión en el discurso, un tono de voz que genere seguridad y confianza, que capte la atención de la audiencia y, por último, mantener la armonía entre todos los canales por los que estamos comunicando el mensaje.

¿Qué diferencia hay entre comunicación asertiva y comunicación efectiva?

La comunicación efectiva es aquella que logra transmitir un mensaje con claridad y sin generar confusión en el receptor. Para ello, se vale de la comunicación asertiva, pues es un componente que permite que el mensaje se dé de forma eficiente a través del buen uso de recursos, y capacidad de adaptación del emisor del mensaje a situaciones y momentos específicos.

