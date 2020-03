Administración de pensiones e indignados, para mi prima

Al entender los conceptos, ella sabe que si mi banco hace una campaña publicitaria la hace con su dinero, no con el mío de la cuenta de ahorros: lo mismo es con la administradora de pensiones, que lo hace con su plata y no con la plata del fondo. Ella sabe –a diferencia de muchos opinadores del sistema pensional– que no hay claridad en un tema cuando una autoridad intenta indignar al público confundiendo estos dos términos.

Todavía mi prima sigue sin saber los detalles técnicos del sistema pensional, pero sabe que la plata del fondo es de la gente que ahorra, no de la administradora. También sabe que uno puede cambiar la administradora del edificio o la administradora de pensiones y estas no se van a quedar ni con la plata ni con el edificio.

“Así es, prima. Si la administradora no está haciendo un buen trabajo o a uno no le gusta, uno la cambia por otra. Cuando Kalmanovitz confunde el fondo con la administradora, es como si uno creyera que la administradora del edificio se lleva los apartamentos para su casa cuando es despedida de su trabajo”.

Ahí me interrumpió mi prima: “¿Cómo así? No tan rápido”.