Carlos Lehder, el “influencer”

"Para quienes conocen a Lehder a través de redes sociales, se trata de un 'influencer' o coach que sufrió un traspiés en la vida, pero logró superarse": Adriana Villegas Botero. Foto: William Niampira

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“Todos hemos conocido una versión de Carlos Lehder que han querido mostrar en series y en películas que tal vez yo no creo que sean tan acertadas. No lo sé porque solamente tú sabes si eras o no eras tú, pero claro, uno te ve acá y es como que wow… perfecto”. Esto dice La Liendra, un youtuber que nació en 1999 en La Tebaida, Quindío, y hoy tiene más de 6,3 millones de seguidores en Instagram y 5,6 en Facebook.

El video está en la cuenta de Instagram de “Carlos Lehder escritor”, que suma 67.000 seguidores. No es Carlos Lehder narco, o exnarco o exmafioso, sino “escritor”. Lehder le entrega su libro a La Liendra en una hacienda cafetera de paredes amarillas, muebles rústicos, piscina, puertas con calados en madera y un paisaje de ensueño. Todo es wow… perfecto.

La entrevista de La Liendra a Lehder lleva 3 millones de visualizaciones en YouTube . Entre los comentarios de la gente leo: “Ejemplo a seguir para las personas que han pasado por tiempos complejos”; “Señor Carlos, por favor, ¿cuándo viene a Medellín? Lo admiro profundamente, de verdad”, “Su historia es mi inspiración”.

Otro video de Carlos Lehder escritor con más de 11.000 “me gusta” anuncia que su libro, Vida y muerte del cartel de Medellín, publicado hace dos años por Penguin Random House, ya va por su sexta edición. En Instagram la gente le pide el libro autografiado y con dedicatoria mientras él vende camisetas con su caricatura, su firma y un certificado de autenticidad.

Carlos Lehder fue capturado en 1987 y se convirtió en el primer narco extraditado a Estados Unidos, en donde estuvo preso 33 años. El cofundador del Cartel de Medellín fue condenado a cadena perpetua y redujo su pena por delatar a otros narcos, como el expresidente panameño Manuel Antonio Noriega. En 2020 fue deportado a Alemania y en marzo de 2025 llegó a Colombia. Inicialmente dijo que se quedaría seis meses, pero acá sigue.

Debe estar contento: aparece con frecuencia en las páginas de los medios, que registran que estuvo almorzando bandeja paisa en un restaurante , que el peluquero que lo afeitó se llama Jayro Rengifo , y que en su juventud fue un “don Juan” . Su última figuración fue hace pocos días, cuando le entregó al secretario de Cultura del Quindío, Felipe Robledo, la estatua de John Lennon que le encargó en los años 80 a Rodrigo Arenas Betancur para la Posada Alemana, y que ahora donó al departamento.

Para quienes conocen a Lehder a través de redes sociales, se trata de un influencer o coach que sufrió un traspiés en la vida, pero logró superarse. Su historial mafioso se muestra como una vieja aventura cinematográfica y por ninguna parte aflora su pasado violento.

El Informe de la Comisión de la Verdad explica que en diciembre de 1981 Lehder publicó un aviso en prensa en el que informó que 223 jefes mafiosos estaban listos para crear un ejército: “Una fuerza táctica antisecuestro en la que debían participar, según él, mercenarios extranjeros de Vietnam y Suráfrica y ‘grandes del F2, guerreros del B2, inteligencia del DAS, halcones de la Fuerza Aérea y tiburones de la Marina’”.

“El MAS (Muerte a Secuestradores) es el hito fundacional del paramilitarismo en Colombia”, agrega la Comisión de la Verdad. Todo eso ocurrió mucho antes de que nacieran La Liendra y el secretario de cultura del Quindío.