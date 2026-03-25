Esta es la estatua de John Lennon, propiedad de Carlos Lehder, que causó polémica en Quindío

En la foto, el secretario de Cultura de Quindío, Felipe Robledo (izq.), junto a Carlos Lehder. Foto: Gobernación de Quindío

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Esta semana, el exnarcotraficante Carlos Lehder, conocido por ser uno de los cofundadores del Cartel de Medellín, fue noticia en el departamento de Quindío por la devolución de una estatua de John Lennon que había pertenecido a su finca, luego estuvo desaparecida durante 23 años y ahora regresaba oficialmente al departamento.

Según explicó en una carta dirigida a la gobernación, “en el 2003, se retiró la estatua de la Posada Alemana (una de sus propiedades) para resguardarla protectoramente en un lugar seguro; todo, ante un intento de robo, cometido por ladrones de metales buscando hurtarla y posiblemente fundirla”. Desde entonces, no se sabía del paradero de la estatua, hasta ahora que Lehder decidió regresarla.

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En el evento de inauguración, del que hizo parte el secretario de Cultura del departamento, Felipe Robledo, se desveló nuevamente esta obra de tres metros de altura que rinde un homenaje a uno de los integrantes de The Beatles. Ahora, ocupa su lugar de vuelta en la Posada Alemana, que ya no es propiedad de Lehder sino del departamento y que se ha acondicionado como centro turístico.

Para Robledo, la entrega de esta pieza, realizada por el artista Rodrigo Arenas Betancourt a principios de los 80, fue un triunfo para el Quindío. “Hoy quien ganó fue el estado colombiano y la sociedad civil, quienes a través de sus instituciones lograron que lo que antes era una propiedad creada con dineros fruto de lo ilícito, hoy es una propiedad de lo público, pensada por y para la gente”, afirmó el secretario.

Sin embargo, tras el evento, varias personas en redes sociales expresaron su indignación por lo que han considerado una figura que recuerda al poder que Lehder tenía en los 80 por su posición en el Cartel de Medellín. Algunos de los comentarios incluso lo señalan como una “apología al delito” y defienden que la pieza “no representa nada de nada para el Quindío”.

Ante la indignación, el mismo Lehder salió en sus redes sociales a defender la escultura y afirmó que se trataba simplemente de un gesto con el que buscaba exaltar a la música y a la cultura en general.

Además, durante el evento, el secretario Robledo afirmó que, si bien reconocía que se trataba de una obra marcada por un pasado violento, recibirla ahora significaba darle una nueva faceta. “Esta obra hace parte de ese pasado que debemos reconocer con responsabilidad; no para exaltarlo, sino para aprender de él. Hoy resignificar esta escultura, nos permite desde el arte y la cultura hacer transformación social”, concluyó.

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¿Qué opina de la entrega de esta escultura? Lo leemos en los comentarios. Para más noticias del mundo de la cultura, no olvide visitar El Magazín Cultural de EL ESPECTADOR.