Carta abierta al registrador Hernán Penagos

Estimado registrador Penagos,

Permítame felicitarlo por su designación como nuevo registrador nacional. Su elección unánime por las Cortes del país y los elogiosos saludos que ha recibido de parte de protagonistas de todo el espectro político auguran un buen inicio. También me alegró escucharlo en una entrevista indicar que su apuesta es por construir confianza, ¡Qué buen lema!, permítame sugerir acciones concretas que puedan servir para llegar a ese propósito.

Usted bien sabe que asume un cargo central para las garantías del estado de derecho, con una chequera multimillonaria y la obligación de administrar importantes riesgos, le hablaré de algunos de los que conozco dada la misión de la Fundación Karisma, en la que he trabajado por más de 10 años. Desde allí he visto como sus antecesores han dado un gran protagonismo a la incorporación de tecnología permitiendo impactos positivos para nuestra democracia. Reconozco por ejemplo, que la posibilidad de anticipar resultados de las elecciones a través del preconteo, es un aspecto positivo que construye confianza en el proceso -digo anticipar porque se trata de dar una idea de lo que serán los resultados oficiales de los escrutinios, pero no los reemplaza-.

Sin embargo, también debo decirle que he visto sobre todo los múltiples desafíos que la acelerada y poco concertada incorporación de tecnologías ha generado en el ecosistema bajo el liderazgo de la Registraduría y es a esos desafíos a los que me gustaría dedicar especial atención, para -como dije- proponerle avanzar con unas acciones concretas.

Como Registrador usted estará a cargo de la identificación. La Registraduría firmó acuerdos de uso de bases de datos biométricas con entidades privadas y con otros entes públicos, sin que hasta la fecha se conozca sí y cuáles son las medidas con las que cuenta para garantizar que, en todas las instancias de uso de estos datos, se respeten los derechos de las y los colombianos. Al contrario, la Registraduría ha desarrollado dos sistemas con bases de datos para administrar la identidad de esas personas y, sin un marco legal suficientemente garantista, las ha usado incluso en ensayos de “prueba de concepto” de negocio con empresas privadas y sin control público con otras entidades públicas para todo tipo de actividades, incluídas las de vigilancia. En materia de identidad uno de los proyectos bandera de su antecesor fue la cédula digital, este proceso tampoco ha estado acompañado de garantías para la protección de derechos humanos como el derecho a la privacidad.

Registrador Penagos usted dice que no le interesa mover legislación, sin embargo vale la pena que analice la oportunidad que tiene de liderar una reforma legal al sistema de identidad que enfrente los retos de la incorporación de tecnología en este campo y, sobre todo, los riesgos que esto supone para el ejercicio de nuestros derechos. En todo caso, y aún sin esa reforma, debe revisar la forma como la Registraduría está recaudando y usando datos sensibles, especialmente de nuestros rostros y debe hacer seguimiento y ajustes al proyecto de cédula digital. Usted puede frenar y analizar los impactos en derechos, puede hacer ajustes para alinearlos con los estándares de derechos humanos.

Cuando mire la cédula digital revise lo que ésta supone en un país con importantes brechas digitales de conectividad y uso, que afectan sobre todo a las personas más vulnerables. Mantener el proyecto de cédula digital como se ha desplegado y con la velocidad que tiene, agrava la falta de acceso de las personas en situación de vulnerabilidad a su derecho a la identidad legal, algo que usted indicó al periodista que es una de sus preocupaciones.

En relación con sus funciones vinculadas al proceso electoral son muchas las peticiones que podría hacerle, pero le propongo que apueste a cerrar su cuatrienio como el Registrador que hizo la diferencia en materia de participación ciudadana, una acción que le ayudará a construir confianza. Aunque en esto se han dado buenos avances y el nuevo Código Electoral incorpora otros tantos, la realidad es que en materia de observación electoral y acceso a la información pública hay todavía mucho que usted puede hacer.

Registrador Penagos, usted puede trabajar en tres acciones concretas: a) Implementar realmente el fallo del Consejo de Estado de 2018 que obliga a la Organización Electoral a adquirir en propiedad el programa para el escrutinio de las elecciones, b) Comprometerse a que los software del proceso electoral que estén tercerizados se alineen con las disposiciones del Consejo de Estado, es decir evite que la propiedad intelectual del software de privados sea obstáculo para la observación electoral. c) Trabajar desde ya para que en las elecciones de 2026 tengamos una verdadera auditoría independiente, técnica y pública respecto de todas las tecnologías incorporadas en el sistema electoral.

Entendí en la entrevista que usted no va a incorporar tecnología sin más, señaló que no presionará un voto electrónico sin que exista consenso sobre el mismo. Considero muy positivo que aborde con calma la importante responsabilidad que supone continuar incorporando tecnologías. Dado el tamaño y especialización que requieren muchas de las actividades de la Registraduría es incluso razonable pensar en la tercerización, sin embargo, le sugiero que siempre se pregunte por preocupaciones sobre soberanía tecnológica e independencia de la entidad respecto de sus proveedores de soluciones tecnológicas y las soluciones que le ofrecen. Hacerse esas preguntas le permitirá poner por delante el interés público y el marco constitucional que debe guiarlo.

Le sugiero mirar con detenimiento lo que sucede con el proceso contractual relacionado con los pasaportes, que tiene enredada a la Cancillería. Ese es un buen ejemplo de lo que puede salir mal cuando una entidad pública depende para la prestación de su servicio misional de uno o pocos contratistas y no toma medidas para mitigar su dependencia de las tecnologías especiales propiedad de esas empresas privadas (usualmente extranjeras). Sobre este tema en concreto también escuché que adquiere un compromiso con permitir y fomentar la libre competencia entre distintos oferentes y lo felicito por eso. Le sugiero también que durante su liderazgo se hagan estudios sobre la sostenibilidad económica de la infraestructura actual. Evalúe opciones para asegurarse de tomar decisiones basadas en la evidencia, como usted dijo la tecnología por sí misma no es la garante de sus procesos.

Finalmente, cierro con un desafío que es central para la construcción de confianza: la seguridad digital. Dada la cantidad de tecnología que tendrá a cargo, debe abordar seriamente ese reto. Apóyese en los principios de transparencia y corresponsabilidad para ver en otros sectores soporte, no enemigos. Que su estrategia sirva para construir confianza y no afectarla. Recuerde lo que pasó el 13 de marzo de 2022, cuando la Registraduría habló de un ciberataque en lo que simplemente fue que la página no aguantó. Gracias por su atención, le deseo lo mejor.