Cartas sobre dos columnas y el “test” presidencial

Sobre una columna de Ramiro Bejarano

Hay que agregar a la lista de la reciente columna Notas de buhardilla, de Ramiro Bejarano, el nombre del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, quien se graduó de ingeniero durante su retiro temporal del ejército colombiano para, luego de su reincorporación, convertirse en dictador.

Hiram Lozano Gómez

Sobre una columna de Mauricio Botero

Estoy de acuerdo con buena parte del contenido de su columna del pasado domingo. Sin embargo, basta con buscar en Google “estudio Universidad de los Andes propuestas de Petro” para que aparezca en el buscador una nota de La Silla Vacía —medio, por cierto, bastante crítico del candidato del Pacto Histórico— que desmiente lo que Botero Caicedo señala en la apostilla de su columna. De la institución de la que fueron rectores Alejandro Gaviria y Rudolf Hommes, quienes hoy están a favor de una presidencia de Petro, nunca salió una investigación que dijera que “de las 120 propuestas de Petro, como su programa de gobierno, 89 son irrealizables, 21 son imprecisas y 10 contienen datos falsos”.

Pueden todos los lectores comprobar que se trató de una noticia falsa difundida por cadenas de Whatsapp. Entiendo que sea difícil tomarse el tiempo de estar al tanto de este exceso de información, pero hay que ser responsables y ser especialmente cuidadosos para evitar desinformar.

Alejandra Rincón

Sobre un contenido digital

Soy suscriptora de la edición virtual y recibo la comunicación-resumen todos los días. Me es muy útil. y resume aspectos relevantes. Quisiera añadir un comentario: He diligenciado el test sobre R. Hernández. En primer lugar, lamenté que en ese entonces no hubiera una equivalente para Petro. Las preguntas sobre Rodolfo me parecieron demasiado factuales y no orientan al elector, pues no es de mucha utilidad saber en qué año fue concejal o alcalde. Hay muchos aspectos de su gestión política, sus comentarios denigrantes sobre las mujeres, los pobres o el feminicidio, así como su manejo corrupto como alcalde y carencia de calidad humana, que son información más útil para informar al electorado. Soy consciente y aprecio mucho el respeto de El Espectador por formas de pensar muy diversas, como se refleja en la ideología de sus columnista, pero precisamente por esta razón decidí enviarles este comentario.

Ana Rico de Alonso

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com