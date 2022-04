Cartas sobre la selección, el periodismo, un artículo y un editorial

Sobre la selección Colombia

Aún está caliente la eliminación de Colombia en las clasificatorias al Mundial de Catar y ya están presentado ternas para el reemplazo del director técnico. Un entrenador de segunda clase como Rueda, que rindió muy malos resultados, cuesta mínimo $200 millones por mes. Eso pagaba el América por el que acaba de botar. Si escogen un extranjero, seguramente costará el doble. ¿Por qué no cogen la cosa con más calma, desmontan la selección por un año, nos dejan descansar y se ahorra la Federación unos buenos pesos?

Juan Maal

Sobre una columna

Para explicar que su voto es por Fajardo, el columnista Pablo Felipe Robledo no tiene que denigrar de Petro y Fico, ni compararlos con otros mandatarios de otras latitudes a los cuales en realidad parece que no conoce muy bien; simplemente los despacha como malos gobernantes y ya. En realidad, Fajardo no es nada diferente. No se necesita insultar con epítetos descalificadores, por no ser de mi preferencia política, en lugar del análisis de las propuestas de cada uno. Y menos alguien que parecía un analista ponderado de la política.

Enrique Espitia

Sobre un editorial

Este es un comentario al editorial del 5 de abril, titulado “Aumentan las tácticas de intimidación”. En relación con las lamentables y reprochables intimidaciones contra la señora Cecilia Orozco Tascón: estos hechos requieren la respuesta de una verdadera y efectiva justicia, e inmediata protección y seguridad. Para algunos medios periodísticos mis palabras finales son: más prudencia, más respeto, más verdad.

Luis Evelio Gallo Santa

Sobre el oficio periodístico

Adelante, paso de vencedores, hasta la victoria siempre de la paz, la libertad, la transparencia y la educación. Quisiera uno tener más tiempo para apoyar las causas nobles como el gallardo ejercicio del periodismo que ustedes realizan. Los adalides de la brutalidad, el silencio y el crimen serán descubiertos en la picota de todas las justicias.

Adelante. Ustedes son faro de luz para el camino por donde avanzan las esperanzas de una Colombia más equitativa, en donde, sin odios, quepamos todos. Ojalá, así pensemos distinto. Un país donde ello sea un atributo, no una cruz.

Luis Efrén Blanco

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com