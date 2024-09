Oportunidad perdida entre Petro y los expresidentes

Al editorial del 22 de agosto, titulado “Los expresidentes optaron por el show”, le faltó ahondar en esa figura de la República, pues Iván Duque, Andrés Pastrana, César Gaviria y también Álvaro Uribe –a quien esta casa periodística no menciona– se negaron a atender la convocatoria del presidente Gustavo Petro para discutir la posición nacional frente a las elecciones venezolanas. Esta negativa fue otro episodio del debate político polarizado, ya que ellos, en vez de expresar en ese espacio sus opiniones, prefirieron utilizar la oportunidad para obtener réditos políticos.

Esto sienta un mal precedente para cumplir con las labores propias de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de la cual forman parte todos los expresidentes, quienes, por su experticia, pueden ayudar a garantizar la coherencia en el actuar de Colombia en el ámbito internacional, como lo menciona el editorial. Pero no, ellos han optado por formar “el sindicato del pasado”, no para obtener réditos políticos, sino para velar por sus intereses mezquinos y politiqueros, en lugar de procurar el bien de la Patria. Reconozco que el presidente Gustavo Petro tiene medallas de bronce en “el deporte” de la polarización del país, pero los expresidentes, con este acto, se llevaron la medalla de oro.

Es obvio que ellos podían continuar con sus discursos negativos contra Petro, pero convirtieron una oportunidad de Estado, no en “un desfile de vanidades”, sino en un acto de diatriba contra él. Se sabe que la mayoría de ellos –exceptuando a Ernesto Samper y Juan Manuel Santos– y la ultraderecha conservadora y neoliberal, con su “sindicato del pasado”, nos quieren arrebatar un mejor bienestar en el que la clave es construir una comunidad regional de futuro compartido para Venezuela y Colombia.

Para los latinoamericanos, según Martín Caparrós, no hay nada más complicado que formar un “nosotros” porque, en los dos últimos siglos, hemos tratado de cambiar nuestras sociedades para conseguir más igualdad, para acabar con los abusos, para que la justicia funcione para todos; pero no lo hemos logrado a pesar de la insistencia de nuestros coros biempensantes e indignados en conquistar “todas esas cositas” bolivarianas que deberían tener la mayoría de los pueblos de Colombia y Venezuela. Sin embargo, ahora se utiliza la fama de Bolívar para un régimen que no tiene nada del ideario del Libertador.

Mientras tanto, Colombia sigue teniendo una postura cuestionable sobre el fraude en Venezuela. Los expresidentes deberían, por tanto, ayudar a garantizar la coherencia en el actuar de Colombia en el ámbito internacional, para contribuir a evitar una hecatombe en el país hermano que nos afectaría a todos. Y, por supuesto, si ello ocurriera, la historia no los absolvería. De todos modos, ojalá la presión internacional se manifieste con más efectividad para que se solucione la grave crisis venezolana, una solución que, ojalá, sea pacífica, para el bien del pueblo hermano que siempre ha tenido la voluntad y el corazón valientes para sacudirse “de sus yugos, respetando la ley, el honor y la virtud”.

Dairo Elías González Quiroz

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com