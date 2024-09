Sobre expresidentes y la democracia en Venezuela

Desplante a Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Quiero aclararles que no comulgo con partidos políticos ni con sus posturas de pensamiento. Comulgo y comparto las buenas ideas y los buenos postulados de gobierno.

A propósito del editorial del 21 de agosto, titulado “Los expresidentes optaron por el show”: comparto con ustedes los conceptos referentes a las funciones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero el desplante que le hicieron al país estos expresidentes es inaceptable, ya que no fue hacia el presidente actual, sino que fue una grosería dirigida a toda la ciudadanía de esta nación. Estos expresidentes, con su ausencia, lo que hicieron fue robarle al país, pues con los impuestos de todos nosotros se les paga su pensión, y están en la obligación de asistir, así sea para controvertir y no estar de acuerdo con los demás. Deberían tener un poco de decencia y asistir, pero se ve que no conocen la palabra “decencia”. Qué pesar que estos personajes tan oscuros hayan gobernado, brillando por su ausencia así como por su grosera forma de actuar.

No estoy de acuerdo con su editorial, donde dicen “Colombia sigue teniendo una postura cuestionable...”; no es cierto. El gobierno fijó su opinión varios días después, exigiendo que se muestre la verdad. De ahí en adelante, considero que nadie tiene derecho a entrometerse.

Luis Alberto Díaz

Venezuela sin democracia ni justicia

Con motivo del editorial del 24 de agosto, titulado “La justicia venezolana ratifica el fraude”. La justicia venezolana, mejor dicho, el régimen, deja sin opción a quienes tratan de llegar al poder de forma democrática, es decir, por el voto popular. Lo natural y obvio sería que quienes están en desacuerdo con los resultados presentados por el CNE acudieran ante la justicia administrativa para que, en un debido proceso, como consecuencia del derecho de acción, se analicen las actas y documentos que presenten las partes. No como ha ocurrido aquí en Venezuela, donde se toman decisiones sin saber cuáles fueron las pruebas que sirvieron de base para la decisión. Aquí se acabó la regla aristotélica de que el derecho os hará libres.

Carlos Orlando Urdinola Cortés

