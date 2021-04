E-mails indeseados

Imagino que también llegan a sus buzones virtuales unos e-mails con ofertas a veces desatinadas. Pues bien: un buen día, hastiado ya de tales ofertas, comencé a contestarlas de manera tan contundente, que debió correrse la voz, porque dejaron de molestarme hace bastante tiempo. Por lo que pueda servirles, copio aquí un par de ejemplos de ofertas que recibí y las respuestas que mandé.

OFERTA: Estimulación Temprana de Bebés a Domicilio.

RESPUESTA: Pienso que a ustedes les han hecho creer que mi esposa y yo somos una segunda edición de Sara & Abraham, pero me veo en la dolorosa obligación de desengañarles: hace 51 años que no tenemos bebés para que nos los estimulen.

OFERTA: Aproveche 3 días de oferta en las mejores marcas.

RESPUESTA: Puesto que me hacen la oferta desde Costa Rica, les ruego que la próxima vez, además de mandármela con una semana de adelanto en vez de con un día de retraso, me informen acerca del mostrador en el aeropuerto de Colonia donde me han consignado el ticket para volar a San José. Gracias.

OFERTA: ¿Necesita Abogado o Notario?

RESPUESTA: En la ilustración de su publicidad noto que la balanza (¿de la justicia?) está desnivelada hacia el lado de los servicios que me ofrecen. ¿Cómo pueden creer que me tome en serio su pregunta?

OFERTA: La escuela que sus hijos merecen.

RESPUESTA: La menor de mis hijos cumple pronto los 51 años. Me temo que voy a hacerles juicio y pedirles indemnización por daños y perjuicios, ya que no me avisaron a tiempo de la escuela que merecían. Sorry.

OFERTA: Viajeros del Sur le invitan a Tierra Santa.

RESPUESTA: Hablando a calzón quitado, una invitación que me costaría US$3.700 (+ US$200 para visas) me parece un presente griego. Mucho más si se trata de visitar una tierra dizque santa. ¿Cuánto me querrían cobrar por “invitarme” a una tierra pecadora?

OFERTA: Hong Kong: la puerta para hacer negocios en China.

RESPUESTA: A ver, querría hacer un excelente negocio con la cúpula del PC chino y no sé bien cuál es el mejor sistema operativo para engrasar el mecanismo (ustedes me entienden). El negocio consistiría en venderle una edición especial de la Declaración de los Derechos Humanos en lujosos rollos de papel higiénico: una versión exclusiva para los aseos de los destartalados palacios donde se aloja dicha cúpula.

OFERTA: Juntos a compartir tus mejores años; Años Dorados. Empresa enfocada al entretenimiento, educación y formación de personas mayores de 50 años.

RESPUESTA: Entre las actividades que contempla su programa echo de menos el calentamiento de cama a cargo de una sulamita (* Biblia, Libro de los Reyes 1, 1–4, el episodio del anciano rey David con la joven Abisag). Imperdonable omisión.