Reubicaciones e inversión en vías no se pueden aplazar más

Los deslizamientos en el Cauca evidencian, una vez más, dos urgencias: la reubicación de viviendas en zonas peligrosas y una inversión ambiciosa en infraestructura vial. Foto: Dirección Nacional de Bomberos de Colombia

El deslizamiento en Rosas, Cauca, del pasado lunes que dejó a más de 700 personas damnificadas y la vía más importante del sur del país bloqueada de forma indefinida pone de presente, una vez más, dos urgencias que tiene Colombia: la reubicación de viviendas que están en zonas peligrosas en todo el país y la necesidad de una inversión ambiciosa en garantizar la conectividad vial de todo el territorio. En su respuesta, el Gobierno parece estar consciente de ambos retos, pero aún no anuncia planes concretos de ejecución.

Por fortuna, no hubo víctimas mortales. Esto se debe a que la misma comunidad llevaba denunciando la posibilidad de una tragedia en redes sociales y a que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, junto con la Fuerza Aérea, realizaron una loable labor de evacuación. Es una excelente noticia que, pese al desastre, ninguna de las 164 familias evacuadas tenga que cargar el duelo de una persona querida fallecida.

También es notable el actuar de los gobiernos local y nacional. Las familias evacuadas están en albergues y con kits de comida. Por su parte, el presidente, Gustavo Petro, dijo que el Gobierno llevará a cabo un plan para “comprar haciendas cercanas” a la zona del desastre, “que nos permitan reubicar a la población, pues no pueden volver a ese mismo lugar”. Su promesa es que incluso los afectados quedarán con más tierra de la que tenían, pues se tratará de “media hectárea por familia para producir alimentos con ayuda del Estado y lograr que sus nuevas viviendas tengan los niveles de dignidad que necesitan”.

Lo que se necesita ahora es que esas promesas se cumplan con rapidez. Esto, también, abre la pregunta de qué hacer con todas las otras zonas del país que están en riesgo por las lluvias y tienen asentamientos de personas con viviendas propensas a la tragedia. Una y otra vez, hemos visto lo que ha ocurrido en varios municipios por culpa del clima y la mala ubicación. ¿Tal vez es momento de un programa nacional, en clave con las entidades territoriales, para alejar a las personas de los riesgos?

El otro tema es la vía Panamericana. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, fue claro hablando con Caracol Radio: “La vía Panamericana en esa ruta que atraviesa Rosas no tiene futuro. Hacer esa inversión sin saber qué va a seguir ocurriendo con la montaña es imposible. Ahí hay de hace tiempo para acá una propuesta de una variante que saldría desde el municipio de Timbío y ya no entraría por Rosas, iría hasta el Estanquillo, que son 67 km. Es una obra que podría estar cercana a los $4 billones”. A su vez, el presidente habló de priorizar una obra billonaria. Debe hacerse y de manera expedita. El sur del país necesita intervenciones en movilidad y no solo en ese punto; no podemos esperar más años para realizar las inversiones. Claro, queda la pregunta: mientras se construye la variante, ¿cómo garantizamos la seguridad en la Panamericana o en las rutas alternas que están en pésimo estado?

El presidente Petro debe reconocer la importancia de seguir invirtiendo en conectar al país con vías decentes, lo que incluye reparar las que están en pésimo estado, y ejecutar los proyectos que ya están planeados. No puede ocurrir que departamentos enteros queden incomunicados cuando haya un deslizamiento.

