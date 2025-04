La frágil memoria de los políticos en campaña sobre el sistema de salud

Resume e infórmame rápido

Ha causado estupor en la opinión pública la reciente publicación en X del exministro Alejandro Gaviria y que tituló: “Quiero compartir nuevamente un resumen en diez puntos de los logros principales del Ministerio de Salud que lideré”. Retó, con ese titular, a actores del sistema que participaron activamente en el análisis y la difusión de la historia de la salud en Colombia desde antes de la Ley 100, y siguen vigentes en el escenario contemporáneo.

“Regulación de precios de medicamentos que ahorró billones al sistema y a la gente”. El exministro ignoró que fue la Federación Médica Colombiana, en la presidencia del dr. Sergio Isaza, la que, a través de la publicación Observamed, dirigida por Oscar Andia S., vicepresidente de Política Farmacéutica Nacional de la entidad, con la colaboración de Joel C. Miller, de la Universidad de Wayne, de Michigan, USA, adelantó la investigación “Acceso a Medicamentos Biotecnológicos en Colombia: Ventas 2008 a 2011 y comparación de precios con España”, presencialmente en los meses de marzo y abril de 2012 y después por Internet. Dicha publicación produjo la reducción del valor de los biotecnológicos.

“Implementación de una estrategia coherente para lidiar con los problemas financieros que evitó una crisis sistémica como la que estamos sufriendo ahora”. ¿Le parece a Gaviria que fue “coherente” su manejo de Saludcoop/Cafesalud/Medimás, que generó tal “crisis sistémica”, que financió a Medimás (empresa privada), con $200 mil millones con dineros públicos?

“Aprobación de la Ley Estatutaria en salud que reguló el derecho fundamental. Muchos de los que ahora se declaran sus voceros se opusieron durante el trámite”. La aspiración a una eventual precandidatura del exministro no limita su cinismo. En 2014, con la presentación del proyecto de Ley Estatutaria, en entrevista televisada, en la que participé con el entonces ministro Gaviria, para el programa “Las Claves” del Canal Capital dirigido por María Elvira Samper, con Antonio Caballero y Antonio Albiñana, afirmó que “esa ley no era necesaria”. Igual postura asumió con la reforma propuesta por la ministra Carolina Corcho, ella sí, coautora de ese proyecto, como integrante que fue de la Gran Junta Médica, sociedad civil, que firmó el presidente Santos, en contra de la opinión de su ministro Gaviria.

“Reglamentación de la ley de cannabis medicinal que dio inicio al licenciamiento y abrió un debate necesario sobre formas más razonables de regulación de la marihuana”. En septiembre de 2012, ya nombrado ministro de salud de la primera administración Santos, lo visitamos en su despacho, el entonces senador Juan Manuel Galán, que le presentó el proyecto de su autoría sobre la marihuana medicinal, y yo, que le solicité que revisara la fluorización de la sal, que estaba causando una prevalencia de fluorosis en la niñez colombiana, cercana al 50 %. El ministro me interrumpió y comentó que no conocía esa información y se refirió a los hallazgos del desfalco a los dineros de la salud en Saludcoop, encontrados por la contralora Sandra Morelli, en cuantía de $1,4 billones. Sería un acto de caballerosidad con otro posible precandidato, que Gaviria le hubiera reconocido su iniciativa sobre la marihuana medicinal.

El 3 de diciembre de 2013, el exministro de salud José Félix Patiño publicó en El Espectador un artículo basado en una entrevista previa al ministro Gaviria en la que declaró: “El asunto no es que la salud no es un negocio; la pregunta es cómo hacemos compatible el negocio con el bienestar del paciente”. Patiño conceptuó: “No, ministro: usted está pisando terrenos que desconoce”. Finalizó: “No, ministro, usted está descarriado y desfasado, y no lo culpo porque está al frente de un sector extraño a usted y porque lo ve exclusivamente desde su mira economicista. Esa no es la mira correcta para manejar un Ministerio de Salud”.

Evocaré, cada que pueda, al profesor Patiño, con inmenso cariño y admiración.