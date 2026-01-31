La segunda encuesta del Centro Nacional de Consultoría

Resume e infórmame rápido

El Centro Nacional de Consultoría S.A. (CNC) entregó a revista Cambio, entidad contratante, la encuesta cuyo propósito fue “medir la intención de voto para las consultas y a la presidencia de la República”, el pasado 25 de enero. Para los analistas, esta segunda encuesta resulta pertinente porque favorece la comparación de resultados con la anterior del 17 de noviembre del 2025, con metodología similar. La medición se realizó presencialmente entre el 15 y el 21 de enero, a 2.202 personas en 56 municipios del país. En la previa, la muestra fue de 2.140 personas.

Nuevamente, el candidato Iván Cepeda lidera con 28,2 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 15,5 % y por Sergio Fajardo con 9,8 % en la percepción de los encuestados. En la previa, Cepeda registraba 20,9 %, de la Espriella 14,4 % y Fajardo 7,8 %. Los tres mejoraron en las semanas transcurridas. Claudia López bajó de 5 % inicial a 3,7 % . Registraron voto en blanco: 2,3 %. Por ninguno de los precandidatos: 16,1 %, no sabe/no responde: 7,5 %. Significan sectores poblacionales (25,9 %), que requieren educación y motivación sobre la trascendencia de la elección presidencial para el futuro del país.

Claudia López ha buscado a Sergio Fajardo para una nueva consulta. Unidos, significarían 13,5 % de intención de voto, a 2 puntos de de la Espriella. Esa eventual coalición tendría mayor porcentaje que la de los nueve candidatos de la Gran Consulta por Colombia: Vicky Dávila: 2,4 %, Paloma Valencia: 2,3 %, Juan Manuel Galán: 2 %, Daniel Oviedo: 1,7 %, Aníbal Gaviria: 0,9 %, Juan Carlos Pinzón: 1 %, Enrique Peñalosa: 1,3 %, Mauricio Cárdenas: 0,7 %, David Luna: 0,7 %: sumados alcanzarían el 13 %.

Indagó sobre las consultas interpartidistas del 8 de marzo. Por la Gran Consulta por Colombia, 39,7 % de los encuestados votaría y el 36,3 % por la del Pacto Amplio. 16,8 % no votará por ninguna. 7,7 % respondió estar indeciso. Cambio destaca que en la de la Gran Consulta por Colombia se percibe un empate técnico entre los primeros competidores: Paloma Valencia: 15,7 %, Vicky Dávila: 15,1 %; Juan Manuel Galán: 14,2 %. Pero también anota que el 20,8 % no votaría por ninguno, evidencia que esa “mayoría no se siente representada por las figuras que están allí”.

Agrega: “un problema de nombres y no de ideología que podría hacer migrar a última hora hacia otros candidatos”. La reciente escisión de la senadora Cabal y la previa de Miguel Uribe Londoño amenazan de alguna manera el liderazgo de Paloma Valencia, que también carga con la resistencia que despierta en algunos sectores de la opinión el expresidente Uribe, jefe de su partido, el Centro Democrático, por sus conflictos judiciales, incluido el pendiente de casación (“Politiquería contamina revisión de fallo de Uribe en la Corte”, Cecilia Orozco T., El Espectador, 28-01-2026). Podría así abrirse una ventana en esta consulta para el candidato del Nuevo Liberalismo.

En la del Pacto Amplio, Cepeda acumula 69,2 % de la intención de voto. En la encuesta del CNC aparece que la base real fue de 780 participantes y no de los 2.202 iniciales. Otros que integran esta consulta son personas muy cuestionadas, como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero (3,7 %) y Roy Barreras (1,3 %). Los exministros Luis Gilberto Murillo (1,6 %) y Juan Fernando Cristo (0,9 %) no han decidido su participación, o podrían unirse a la propuesta de otra consulta ya mencionada, convocada por Claudia López.

De los 780 participantes no votaría por ninguno 17,1 % y 3,4 % en la categoría de no sabe/no responde. Los nombres que acompañan a Cepeda son simbólicos porque esa consulta está asegurada para el primero. Tal vez por esa razón, la senadora Clara López Obregón irá independiente a la primera vuelta.

Después de las consultas, para la primera vuelta de las presidenciales, Iván Cepeda encabezaría con el 33,4 %, que no le alcanzaría al 51 % que se requiere para ganar la primera vuelta. Abelardo de la Espriella se mantendría en el segundo lugar con 16,9 %. En el tercer lugar se ubicaría Sergio Fajardo con 10,9 % y en cuarto estaría Claudia López con 7,7 %. En esta instancia, Paloma Valencia ocuparía el quinto lugar, con 4,5 %. 20,5 % de los entrevistados no votaría por ninguno y no sabe/no responde, el 4 %.

Para la segunda vuelta, Cambio considera varios escenarios enfrentando a diversos candidatos. Cepeda lideraría con 45,2 % y de la Espriella registraría 25,7 %, pero el porcentaje de los indecisos alcanzaría 29,1 %. Cambio titula que es este segmento el que definiría el resultado final.

Otro escenario es con Sergio Fajardo si pasara a la segunda vuelta: 28,0 % frente a 40,7 % de Cepeda. Los indecisos subirían a 31,3 %.

Si Paloma Valencia fuera la que llegara a la elección final, Cambio evalúa que la distancia con Cepeda sería mayor: 47,7 % para él y 17,8 % para Paloma. Los indecisos aumentarían a 34,5 %.

La encuesta planteó las opciones de Juan Manuel Galán 19,5 % y Vicky Dávila 17,4 %, que no le recortarían distancia a Cepeda.

En relación a la imagen del presidente Petro, CNC reportó como positiva al 48,6% y al 42,1 % como negativa. No sabe/no responde fue el 9,1 %. Estas cifras contrastan con la anterior de noviembre de 2025, en la que la positiva fue de 41,4 % y la negativa de 53,0 %. Cambio justifica este incremento de +7,2 % con el registro de la siguiente pregunta sobre el aumento del salario mínimo, que para el 48,4 % de los encuestados fue favorable y que resultaron perjudicados el 33,7 %. No sabe/no responde, 17,9 %.

Sobre el impacto de la extracción del dictador Maduro, 73,2 % respondió que era positiva para Venezuela, y 18 % que no. 61 % respondió que también era positiva para Colombia y 27,5 % que no lo era. 8,8 % en la categoría no sabe/no responde.

El discurso insolente del presidente Petro

En el insolente discurso del presidente Petro el pasado martes 27, al afirmar que el dictador Maduro está secuestrado por el gobierno americano, desconoce la opinión de los colombianos referida previamente y se expone a generar un nuevo conflicto en la próxima entrevista con el presidente Trump.

Igualmente, irrespetó la Constitución de 1991, la Ley Estatutaria 133 de 1994, de Libertad Religiosa y de Cultos, al referirse irreverentemente a Jesucristo y a María Magdalena. La Conferencia Episcopal Colombiana en comunicado del 28 de enero declaró: “Por lo tanto, consideramos que ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos y, al contrario, el Poder Público tiene la obligación de proteger a las personas en sus creencias y mantener relaciones armónicas y de común entendimiento con las confesiones religiosas”.

Añadió: “Siempre respetuosos de las instituciones y de las leyes colombianas, hemos enseñado a respetar a las autoridades constituidas legítimamente y a buscar la paz, y, por eso y por las normas de la sana convivencia, pedimos que se respete también nuestra fe, nuestro derecho a profesarla y a difundirla por el testimonio y por la enseñanza”.

En conclusión, en el tema religioso el presidente Petro tampoco nos representa a los ciudadanos colombianos católicos.