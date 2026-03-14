Paloma Valencia ganó la Gran Consulta y se proyecta para la primera y la segunda vuelta

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De acuerdo con los resultados registrados por los jurados de votación y publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, La Gran Consulta por Colombia fue votada por 5.857.395 ciudadanos, la De las Soluciones por 618.705 y la del Pacto Por la Vida por 595.978. La Gran Consulta es la más votada en la historia de las consultas electorales en Colombia.

Paloma Valencia obtuvo 3.236.286 votos, que representan 45,76 %; Claudia López recibió 574.670 votos, que equivalen al 8,12 % y Roy Barreras ganó 257.037 votos, el 3,63 %.

En la Gran Consulta, Juan Daniel Oviedo recibió 1.255.510 votos, el 17,75 %; Juan Manuel Galán: 327.765, el 4.63 %; Juan Carlos Pinzón: 297.646, el 4,20 %; Vicky Dávila: 238.045, el 3,3 %; Enrique Peñalosa: 162.534, el 2,29 %; Aníbal Gaviria: 149.091, el 2,10 %; David Luna: 115.229, el 1,62 %; Mauricio Cárdenas: 75.289, el 1,06 %.

Las predicciones de las encuestadoras analizadas en la columna anterior se cumplieron con el triunfo de Paloma: Centro Nacional de Consultoría (CNC): 39,8 %. Guarumo Centro Analítica: 40,1 %. Se equivocaron con Juan Daniel Oviedo: CNC: tercer lugar, con 13 %. Guarumo: cuarto lugar, con 11,1 %. También se equivocaron en la del Frente Por la Vida: CNC daba como ganador a Daniel Quintero con 61,1 % y Guarumo: con el 47,6 %.

Las elecciones para los cuerpos legislativos confirman que la polarización entre partidarios de la derecha y los de la izquierda perdura en Colombia. La encuesta Guarumo detectó que el 31,8 % de los encuestados es cercano a la derecha y 31,2 % a la izquierda. Al centro. 9,6 %. A ninguno: 29,9 %, margen que se reflejará en las vueltas presidenciales. Es a este segmento de la población al que los candidatos de ambos bandos tienen que conquistar antes del 31 de mayo.

Por otra parte, la pugna entre Uribe y Petro se refleja en la composición de Senado y Cámara: el Pacto Histórico ganó el Senado con 25 curules, seguido por el Centro Democrático con 17, y en la Cámara 40 escaños para el Pacto Histórico, seguido por 28 del Centro Democrático. Petro, según la encuesta de Guarumo ya citada, obtuvo una imagen positiva de 54,5 %; negativa de 38,4 %. Quiere decir que el presidente continúa blindado contra los escándalos de corrupción que han ocurrido a lo largo de su ejercicio y sus desaciertos como la agravada crisis del sector salud.

En la columna anterior se anotó que “los precandidatos opuestos a la continuidad de la izquierda, tendrán que deponer sus aspiraciones personales, para identificar y apoyar a quien demuestre posibilidad electoral para enfrentar a Iván Cepeda. Esa es una tendencia mundial, (giro en péndulo), que en América Latina la reflejan recientemente Chile, Bolivia, Argentina y otros países centroamericanos”.

Paloma Valencia, con tan abrumadora votación de 3.236.286, superó la obtenida por Cepeda en su consulta del 26 octubre pasado: 1.540.391. Es decir: 1.695.895 de diferencia a favor de Paloma. Por consiguiente es la opción electoral más viable para enfrentar al candidato Cepeda. No obstante, a este probablemente lo acompañarán los votos ganadores de Senado y Cámara.

Siguen en juego los nombres inscritos para la primera vuelta: Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Mauricio Lazcano, Juan Fernando Cristo, Daniel Palacios, Miguel Uribe Londoño, Felipe Córdoba, Clara López, Mauricio Armitage, Santiago Botero y Sondra Macollins.

La candidata Paloma nació en Popayán el 19 de enero de 1978, hija de Ignacio Valencia López y Dorotea Laserna Jaramillo. Nieta de Guillermo León Valencia, presidente de Colombia entre 1962 y 1966. Bisnieta del excandidato presidencial por el Partido Conservador en 1930, el poeta Guillermo Valencia. Por la línea materna es nieta de Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes. Es abogada y especialista en Economía de la Universidad de los Andes; realizó una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York.

Fue profesora de las clases Lógica y Retórica, y Constitución y Democracia en la Universidad de los Andes. Autora del libro Otras Culpas, y columnista de El Espectador, El País, El Liberal, El Meridiano, El Nuevo Siglo, y analista política radial en Blu Radio.

Fue elegida senadora desde 2014, posición que ejerce en este periodo. Entre sus iniciativas legislativas se destacan la reforma a la justicia que propuso una sola Corte y magistrados mayores de 60 años, elegidos desde diversos orígenes. También propuso las salas nuevas para los militares en la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Presentó el proyecto para que los delitos sexuales contra menores no fueran conexos al delito político. Adelantó los debates sobre Electricaribe, el precio de los servicios públicos y el estado de las reservas de petróleo y gas. Ha sido miembro de la Comisión Primera, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Paz y presidente de la Comisión de Instrucción del Senado de la República.

Su solidaridad con los precandidatos que integraron la Gran Consulta por Colombia la expresó en la noche del 8 de marzo, con mención específica a cada uno de ellos, evento en el que la señora Vicky Dávila usurpó el micrófono para arengar contra Iván Cepeda, acción que ni Paloma ni los demás imitaron. Por el contrario, tanto Paloma como sus compañeros de consulta auguraron un mejor futuro para todos los colombianos, en una política incluyente para superar la polarización que nos ha agobiado en los últimos años. Se supo que el lunes siguiente ofreció un almuerzo en su casa a sus compañeros de coalición. Ellos se han comprometido a cumplir el pacto de apoyarla, por ser la ganadora de la consulta.

El precandidato Abelardo de la Espriella ha mencionado que estaría dispuesto a dialogar sobre las opciones de la primera vuelta con la senadora Valencia, pero Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, se manifestó en contra de tal reunión. Es evidente que Gómez Martínez se olvidó de la dimensión ideológica de su tío, el inmolado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado: “el acuerdo sobre lo fundamental, para avanzar como país”.

Los electores para las vueltas presidenciales tienen en la candidata Paloma a una dirigente política con la formación y la experticia para ejercer con solvencia la primera magistratura, con autonomía e independencia de los dirigentes de su partido, el Centro Democrático, porque el Artículo 188 de la Constitución establece que el “Presidente de la República simboliza la unidad nacional”.

La selección del nombre de Juan Daniel Oviedo para la vicepresidencia, quien obtuvo 1.255.510 votos en La Gran Consulta por Colombia, demuestra que la candidata Paloma tiene claro el principio de la unidad al apoyarse en la diversidad política de los precandidatos que la acompañaron en esa consulta, a quienes escuchó repetidamente antes de escoger a Oviedo. Su misión será construir un país mejor, sin odios, con respeto por los que piensan diferente, velando por la equidad social y la justicia para todos los colombianos, en un entorno de verdadera paz y de progreso económico, para consolidar El Estado de Bienestar.