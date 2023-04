Turismo: afectación menor del medio ambiente

Innumerables artículos periodísticos han girado en torno a las reformas, alimentadas por las políticas gubernamentales anunciadas de manera insistente, al punto de alcanzar lo que podría llamarse reformitis crónica. En este repique temático me incluyo, en particular con mi columna pasada sobre “Reformas en la Policía”. Se trata de buscar procesos que conduzcan a que finalmente —luego de sucesivos fracasos— el Estado logre controlar de manera legítima todo el territorio nacional. El eje de esa columna es una reforma estructural de la Policía, que sirva como cimiento para sustentar cambios que lleven al fortalecimiento estatal requerido para salir del atolladero histórico de innumerables problemas, cuyo motor han sido las violencias.

Sobre esta base, habría que buscar estímulos de desarrollo económico que puedan controlarse para que afecten lo menos posible el medio ambiente, asunto difícil de lograr pues cada vez son más los factores adversos que resultan de actividades propias del trajinar económico de la sociedad. A mediano y largo plazo sería importante tener en el horizonte del país un medio de desarrollo en el que confluyan cambios y adecuaciones de la sociedad que logren el objetivo señalado. Al considerar el entorno territorial del país, las actividades del turismo serían las más convenientes para tal fin.

Al respecto, no es fácil encontrar un país como Colombia, con contrastes físicos por doquier, en áreas geográficas relativamente reducidas. La riqueza de la diversidad territorial (selvas, bosques, montañas, llanuras, climas diversos, fuentes de agua, océanos, etc.) no tiene parangón en el área latinoamericana. Basta considerar al respecto un factor derivado de tal diversidad: Colombia posee el mayor número de especies de aves en el mundo, siendo un país de tamaño mediano. Esta complejidad hace parte de las dificultades históricas para tener un Estado moderno —según definición de Max Weber—, es decir, con capacidad para controlar de manera legítima todo el territorio nacional.

En estas circunstancias, a la par con reformas destinadas a que el Estado logre por fin el control de la totalidad de su territorio, a partir del eje mencionado de una profunda reforma de la Policía Nacional, habría que señalar lugares emblemáticos del territorio nacional para actividades turísticas —énfasis internacional— en cada una de las cinco regiones naturales de Colombia, con grandes contrastes entre sí: Andina, Amazonia, Orinoquia, Pacífica y Caribe. A partir de ahí, se construirían o mejorarían vías de comunicación específicas, con centros turísticos en zonas de relativo fácil acceso, para alimentar visitas guiadas por especialistas dependientes de organizaciones oficiales. Además, habría que compaginar este proceso con los cambios estructurales necesarios derivados de las necesidades de control territorial, todo ello supeditado a una Policía Nacional reestructurada, de acuerdo con objetivos previstos para ello.

Como señalé en mi columna mencionada, sería útil discutir la viabilidad de estos complejos objetivos por parte de académicos especializados en seguridad ciudadana, sobre la base de una Policía transformada para cumplir la misión de servir de base para el legítimo pleno control territorial del Estado nacional.