La desindustrialización es la reducción o desaparición de las actividades manufactureras en un país. La culpa de la desindustrialización de Colombia a partir de 1975 se debe, en especial, a las aperturas comerciales de sus 17 Tratados de Libre Comercio (TLC) y a la revaluación del peso, causada por los dólares baratos aportados por el narcotráfico.

En el informe exigido anualmente por la Ley 1868 de 2017, el cual se puede obtener en Google digitando: “Sobre los acuerdos comerciales vigentes de Colombia, 2021″, aparece en la página #10, en el gráfico 4, la cifra de nuestras exportaciones totales para el año 2011, las cuales ascendieron hace 10 años a los US$ 60.000 millones de dólares corrientes, FOB.

El Dane y la Dian informaron sobre las exportaciones totales de Colombia en 2021, por la suma de US$ 40.000 millones de dólares corrientes, FOB. En los 10 años analizados, se desplomaron nuestras exportaciones totales un elevado 33%.

El desplome en la década aludida, frente a solo Estados Unidos de nuestras exportaciones, fue del elevadísimo 50% (digitar en Google: Fracaso del TLC con Estados Unidos, Autor: Hernán González Rodríguez).

Algún participante en las “negociaciones” previas a la firma de algunos TLC con países ricos como los de la Unión Europea o los Estados Unidos me comentaba que en estas supuestas “rondas de negociaciones” se limitaban los emisarios de los ricos a leer y explicar los alcances de su tratado. Pero no admitían ellos ni siquiera la posibilidad de cambiar los sitios de las comas y los puntos. Firmen sin objetar nada, señores colombianos, ustedes conocen bien las limitaciones que los esperan frente a la banca internacional si no aceptan firmar. Ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua.

Desde un punto de vista práctico, tienen los países ricos la razón al exigirnos firmar sin modificaciones, porque les resultaría casi imposible administrar diferentes TLC firmados con veinte o treinta países del Tercer Mundo.

Sus TLC están concebidos para que los países ricos exporten y para que importen los países pobres. Ellos pueden exportarnos bienes, servicios, tecnologías, empresas; pero nosotros no podemos exportarles ciudadanos sin empleo por culpa de sus TLC.

Los dólares baratos aportados por el narcotráfico se emplean para el contrabando en todas sus modalidades y para el lavado de dólares por medio de las importaciones legales a precios tan rebajados que resulta imposible competirles. Sí: lo que les cuesta 100 dólares lo declaran por solo 70 dólares.

Prostituyen con estos precios incompetentes hasta el 20% de las ventas de sectores como los textiles, las confecciones, la marroquinería, etc., quebrando de paso las empresas de estos sectores, acelerando así la desindustrialización, elevando el desempleo y acrecentando la inseguridad. Recordemos que la inseguridad no se combate solo con Fuerza Pública, también se combate con empleos dignos y con educación.