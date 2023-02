Petro ama defenderse con manipulaciones

"A las conexiones mentales de Petro les ha hecho daño pasar tanto tiempo metido en Twitter". Foto: EFE - José Jácome

Para ser una persona tan inteligente, el presidente Gustavo Petro tiene la maña de argumentar con falacias que lo dejan muy mal parado. Ahora que está utilizando su Twitter como su espacio de desahogo personal, un “Prevención y Acción” no televisado (por robarle la conexión que hizo Catalina Uribe Rincón), vale la pena mirar de cerca cuatro ejemplos de cómo el presidente sólo sabe defenderse manipulando y evadiendo el centro del debate.

Primera prueba. Al menos no somos tan malos como Duque...

A las conexiones mentales de Petro les ha hecho daño pasar tanto tiempo metido en Twitter. La muestra es que usó esta falacia, que es la más eficaz de esa red social. Si usted quiere conseguir muchos “me gusta” y retweets, la táctica es sencilla: cuando alguien esté hablando de un problema, usted diga que hay otros mucho peores y haga un gran escándalo sobre cómo esos otros problemas son gravísimos. La clave es que así usted se salva de reconocer el problema que le están criticando.

Eso fue lo que hizo Petro al defender a su ministra de Minas, Irene Vélez:

Que haya habido falta de rigurosidad en el Gobierno pasado, lo que es verdad, no niega la crítica válida de que una ministra nombrada por Petro ha mostrado una predilección por las salidas en falso. Sí, presidente, ya sabemos que el Gobierno pasado fue muy malo, pero eso no garantiza que el suyo sea bueno. Y menos cuando en otro trino usted sale a decir que el problema de la ministra es que no sabe leer los datos que luego comparte en público. Qué orgullo de nombramiento.

Lo que busca Petro, claro, es manipular, distraer, hacer escándalo: cambiar el foco de atención a Iván Duque para que la gente no se concentre en el desastre que ha sido el manejo del Ministerio de Minas.

Segunda prueba. Si me critican es porque me quieren obligar a cometer un delito...

El presidente está obsesionado con el metro subterráneo al punto que utiliza la falacia del hombre de paja para defenderlo. Ese truco, también muy eficiente, consiste en caricaturizar el argumento de la contraparte al punto de mentir sobre lo que están diciendo, para así no tener que responderles.

Este tweet lo demuestra:

Ante la petición de construir el metro elevado tal y como está contratado y hacer otras inversiones que necesita Bogotá, el presidente, siempre mesurado, siempre racional, sale a decir que su crítica lo está afanando para que “malverse”. La malversación es un delito que consiste en dilapidar los recursos públicos.

Es una manipulación muy efectiva. Por un lado, hace ver a sus críticos como gente peligrosa, enemigos que lo están obligando a cometer un delito. Por otro lado, destruye por completo el debate, desconoce los argumentos de la contraparte y solo dice que lo quieren forzar a cometer un delito, cuando, y esto es lo más chistoso, lo que le están pidiendo es que cumpla un contrato ya contratado. Es un delirio.

Tercera prueba. Como no dijeron nada, ahora tienen que callarse.

También sobre el metro subterráneo, el presidente salió con esta joya de la retórica:

Miren el cortocircuito lógico: incluso si sus críticos no hubiesen dicho nada sobre lo que hizo Enrique Peñalosa (y muchos sí lo dijeron y lo siguen diciendo, por cierto), eso no significa que el escándalo ahora por querer cambiar de metro con el contrato andando no tenga validez.

El punto es que el presidente le está metiendo mano a un contrato firmado, avanzado y además está chantajeando con paralizar las obras de la ciudad si la alcaldía no hace lo que él quiere. Eso da para escándalo. Pero él deslegitima a sus críticos haciendo pataleta por las injusticias de su pasado.

Cuarta prueba. No le preguntaron a los muertos...

Para terminar, miremos la elegancia y delicadeza con la que el presidente Petro busca desmentir una encuesta que encontró que a los colombianos no les disgusta mucho el sistema de salud.

Esta es la manipulación más peligrosa y delirante, porque demuestra a un Petro entregado de lleno al populismo. Por supuesto que las personas que murieron no pueden ser encuestadas, pero esto lo que hace es tirar por la borda el debate, decir que él es la voz de los muertos, y simplificar lo que es una discusión muy complicada. (Por cierto, yo soy partidario de reformar el sistema de salud).

Es una apelación a la misericordia: ¿quién se puede oponer a lo que quieren los muertos? Si usted defiende las críticas a la reforma, ¡defiende al sistema que causó esos muertos! Si suena ridículo es porque lo es. Pero al cierre de esta columna ese tweet tiene más de 11.000 “me gusta”.

Yo sé que esto es una pelea perdida. También son muy predecibles los comentarios a esta columna. Pero es descorazonador que el Gobierno del cambio, que tiene buenos argumentos para muchas de sus reformas, termine a menudo en la manipulación fácil del debate. Eso da “me gusta” y también da votos, pero no da la razón.

