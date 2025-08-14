No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Estuve en medio de la guerra en Ucrania y esto encontré| La Pulla

La Pulla
La Pulla
14 de agosto de 2025 - 05:26 p. m.
Estuvimos en uno de los lugares más peligrosos del mundo: el frente de guerra en Ucrania. Encontramos destrucción, gente aprendiendo a vivir con el dolor y, sobre todo, resistencia. Acompáñennos en este viaje.

Video Thumbnail

La Pulla

Por La Pulla

