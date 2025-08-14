Estuve en medio de la guerra en Ucrania y esto encontré| La Pulla

Escucha este artículo
Estuvimos en uno de los lugares más peligrosos del mundo: el frente de guerra en Ucrania. Encontramos destrucción, gente aprendiendo a vivir con el dolor y, sobre todo, resistencia. Acompáñennos en este viaje.
Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:
- Exmilitar colombiano murió en combate en Ucrania
- Cartas de Ucrania: las rimas crueles de la guerra de mundo
- Kolumbiytsi: cómo nos ven en Ucrania
