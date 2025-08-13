Se observa humo desde el lugar del ataque ruso a un edificio residencial de cinco pisos en Kramatorsk, en la región de Donetsk, Ucrania. Foto: EFE - YEVHEN TITOV

Fernando Cano, joven colombiano y exmilitar, murió durante una operación en Ucrania. Según reportes, habría viajado al país europeo atraído por la promesa de un mejor salario y mayores oportunidades.

🔑Las claves del fallecimiento del joven colombiano en Ucrania (por si tiene afán)

Fernando Cano, exmilitar colombiano, murió en combate en Ucrania.

Viajó motivado por promesas de mejores salarios y oportunidades.

Ya son 64 los colombianos muertos en la guerra Rusia-Ucrania.

La mayoría eran exintegrantes de la Policía o Fuerzas Militares.

Las pensiones bajas y el desempleo impulsan a los veteranos a ir al extranjero.

Cano se suma a los 64 colombianos fallecidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania, según la Cancillería. La mayoría de las víctimas eran exintegrantes de la Policía o de las Fuerzas Militares de Colombia, reclutados mediante promesas de altos salarios para combatir en la guerra.

📌 Soldados Colombianos en Ucrania

La Cancillería de Colombia se encuentra en el proceso de entregar los cuerpos de los 64 soldados colombianos que han muerto en Ucrania. Se reporta que 6 de los cuerpos están todavía en el exterior y también se registran 122 colombianos desaparecidos en combate.

En Colombia, un soldado profesional que se retira con 20 años de servicio puede recibir alrededor de 1,6 a 1,7 millones de pesos mensuales (unos US$400), según reportes de BBC Mundo.

Las cifras demuestran que los soldados que no adquieren grandes rangos en el ejército o en la policía no pueden contar con una seguridad laboral ni económica después de retirarse. Esto lleva a que muchos busquen oportunidades en el exterior y que sean ampliamente solicitados por reclutadores alrededor del mundo.

“Por sus décadas de conflicto, Colombia tiene un ejército muy grande y muchos soldados retirados jóvenes, con 40 años, cuyas pensiones no alcanzan para sostener a sus familias”, aseguró Andrés Macias, experto en seguridad y conflicto en la Universidad Externado de Colombia para BBC Mundo.

Según la agencia AFP, Colombia tiene el segundo ejército más grande de América Latina, después de Brasil, con un cuerpo militar de 250.000 efectivos. De estos, más de 10.000 se retiran cada año, y cientos se dirigen a luchar en Ucrania, donde muchos ganan cuatro veces más de lo que perciben los suboficiales experimentados en Colombia, o incluso más.

