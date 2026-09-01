¿Petro sí cumplió sus promesas o nos dejó sin cambio? | La Pulla

Resume e infórmame rápido

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¿Qué nos queda después del gobierno de Gustavo Petro? ¿Sí llegó el cambio o fue el apocalipsis que algunos pronosticaron? En el video más largo en la historia de La Pulla, exploramos las caras de un presidente que impuso su estilo en la Casa de Nariño. Preparen palomitas, algo de tomar y siéntense a recordar estos cuatro años con nosotros.

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

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