Gustavo Petro: así fueron los cuatro años del llamado “Gobierno del cambio”

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Durante 1.460 días, Gustavo Francisco Petro Urrego condujo el rumbo nacional bajo la promesa de cerrar las brechas sociales, reivindicar los derechos de “el pueblo” y convertir a Colombia en “la potencia mundial de la vida”. Fue un proyecto político que buscó transformar las bases del Estado y redefinir el papel del Gobierno frente a los principales desafíos nacionales.

Sin embargo, el balance de esa administración trasciende el discurso y obliga a contrastar las promesas con los resultados. El cuatrienio estuvo atravesado por constantes tensiones con las instituciones, una agenda de reformas que encontró múltiples obstáculos, decisiones de política pública que generaron profundas controversias y un ambiente de creciente polarización política. Mientras algunos sectores destacan avances en materia social y de inclusión, otros señalan retrocesos en indicadores económicos, de seguridad, confianza institucional y gobernabilidad. Este especial presenta un balance de sector por sector de los cuatro años del gobierno Petro.