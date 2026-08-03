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Gustavo Petro: así fueron los cuatro años del llamado “Gobierno del cambio”

Este 6 de agosto concluirán los cuatro años del primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Fue un mandato que, para bien o para mal, marcó un punto de inflexión en la vida política, económica e institucional del país. Este es el balance.

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El Espectador
04 de agosto de 2026 - 12:15 a. m.
Gustavo Petro: así fueron los cuatro años del llamado “Gobierno del cambio”
Foto: Eder Rodríguez
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Durante 1.460 días, Gustavo Francisco Petro Urrego condujo el rumbo nacional bajo la promesa de cerrar las brechas sociales, reivindicar los derechos de “el pueblo” y convertir a Colombia en “la potencia mundial de la vida”. Fue un proyecto político que buscó transformar las bases del Estado y redefinir el papel del Gobierno frente a los principales desafíos nacionales.

Sin embargo, el balance de esa administración trasciende el discurso y obliga a contrastar las promesas con los resultados. El cuatrienio estuvo atravesado por constantes tensiones con las instituciones, una agenda de reformas que encontró múltiples obstáculos, decisiones de política pública que generaron profundas controversias y un ambiente de creciente polarización política. Mientras algunos sectores destacan avances en materia social y de inclusión, otros señalan retrocesos en indicadores económicos, de seguridad, confianza institucional y gobernabilidad. Este especial presenta un balance de sector por sector de los cuatro años del gobierno Petro.

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Carlos (63194)Hace 19 minutos
El "cambio" más significativo fue comprobar, sin duda alguna, que la izquierda colombiana puede ser tan o más corrupta que la derecha.
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