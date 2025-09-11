Por qué la gente ya no quiere tener hijos| La Pulla

Escucha este artículo
Muchos andan diciendo que Colombia y el mundo se están quedando sin niños y que eso es GRAVÍSIMO. ¿De verdad se nos viene un apocalipsis demográfico? Aquí les contamos.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:
- Nacimientos en Colombia cayeron más del 13 % en 2024, según el DANE
- “La crisis no es demográfica, es de derechos”: UNFPA sobre baja natalidad
- ¿Baja natalidad? No nos culpen a las mujeres
