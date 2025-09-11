No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Por qué la gente ya no quiere tener hijos| La Pulla

11 de septiembre de 2025 - 05:21 p. m.
Muchos andan diciendo que Colombia y el mundo se están quedando sin niños y que eso es GRAVÍSIMO. ¿De verdad se nos viene un apocalipsis demográfico? Aquí les contamos.

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

