La huella triunfadora de Lucho

“Fijarse metas es el secreto para un futuro grandioso”, Tony Robins.

Para el fútbol colombiano y para el fútbol mundial, el nombre de Lucho Díaz ya hace parte de una historia futbolística muy importante que seguramente lo ubicará en un puesto destacado entre los mejores que juegan al fútbol, y eso nos debe llenar de mucho gozo a los colombianos y, en particular, a los amantes del fútbol.

El origen humilde y de ancestros indígenas formó una estructura en el ser de Lucho para no rendirse, respetar la autoridad, acatar y cumplir las normas, de manera que durante su vida deportiva las ha venido cumpliendo y así, paso a paso, ha logrado las metas que se ha propuesto.

Es un futbolista con huella y mentalidad de triunfador. Así lo demuestran sus títulos: con Porto, cinco; con Liverpool, cinco; con Junior, cinco, y, hasta el momento, con el Bayern Múnich, uno. Además, su cuota goleadora —que hoy lo tiene nominado en Alemania gracias a dos de sus goles— motiva a nuestros jugadores, tanto a los que ya tienen recorrido como a los que apenas inician, a poner en práctica algunas actitudes que él viene generando con su comportamiento deportivo y personal.

A nivel personal, cada vez que puede vuelve a estar con sus ancestros, familiares y amigos. Da muestras de apoyo a su familia, en particular a sus padres y hermanos, y como mayor ejemplo en lo afectivo, hasta el momento continúa su vida con la mujer que conoció cuando aún no era el futbolista que es hoy: convicción en el amor.

En lo futbolístico, se ha adaptado a Alemania, al juego de su equipo, a lo que quiere el técnico y a sus compañeros. Todo esto ha sido clave para su buen momento deportivo. Ojalá aproveche también para crecer en el aprendizaje del idioma alemán: es posible si se lo propone.

Cuando ha vestido la camiseta de la selección Colombia ratifica su nivel futbolístico con su juego, dedicación y cuota goleadora. Esperemos llegue con su mejor nivel al Mundial. Lo necesitamos.

A nuestro Luis Díaz, muchas gracias por poner muy en alto el nombre del país. Que su nombre siga retumbando en estadios y corazones, porque es la prueba viva de que los sueños se conquistan con fuego y disciplina.

