¿«Literalmente» es lo opuesto del sentido figurado?

«Literal» significa «conforme al sentido exacto», es decir, lo contrario del sentido figurado. Sin embargo, se ha vuelto cada vez más común emplear el adverbio «literalmente» cuando en realidad estamos exagerando. Este uso está siendo documentado como un recurso para enfatizar, lo que podría repercutir en los diccionarios y, en mi opinión, causar confusiones. Como le dijo Judith González Ferrán, lingüista de la Fundéu, a «Verne» de El País hace unos años, esta tendencia no parece adecuada, sobre todo cuando no se trata de «un uso creativo consciente, sino de una coletilla que se añade sin pensar y por pereza».

Además, en contextos coloquiales, el adjetivo «literal» se está usando como adverbio («literal me mató del susto»). La Real Academia Española incluso se ha referido al asunto en redes sociales: «El uso ponderativo del adjetivo “literal” como adverbio (de forma similar a otros adjetivos como “natural”) se ha extendido en la lengua de hoy, pero pertenece al nivel coloquial. Es preferible el uso en estos casos de “literalmente”».

Cambiando de tema, sobre la tarea que me dejaron en la «Redacción al desnudo», no creo que «asesinar» sea inválido al hablar de animales (en el caso de la tarea, de los perros). Por un lado, si le interesa la postura de la Academia, esta señala que no es censurable usar ese verbo cuando en el acto hay ensañamiento. Por otro, no descartaría que la acepción de «asesinar» pueda replantearse a la luz de las jurisprudencias que han ido reconociendo a los animales no humanos como seres sintientes y sujetos de derechos.

