Sobre el verbo «criar»

A raíz de la columna del 26 de junio, recibí varios comentarios y dudas sobre la acentuación de algunas conjugaciones del verbo «criar». Por si acaso, reitero que «crio» (pretérito del verbo «criar» en tercera persona singular) lleva una vocal cerrada sin carga tónica («i») junto a una vocal abierta («o»), por lo que se trata de un diptongo. Es, entonces, un monosílabo, razón por la cual no se tilda.

Me señalaron, en primer lugar, que no es verdad que los monosílabos no se tilden. Y tienen razón, pues, aunque la regla general es que las palabras de una sola sílaba no se tildan, hay excepciones, como ha sido expuesto en varias columnas anteriores. Para que haya tilde diacrítica, recordemos, las palabras que se quieren distinguir con este tipo de acento deben tener la misma forma, pero significados y cargas tónicas diferentes (la conjunción «si» se pronuncia distinto del adverbio «sí»).

Asimismo, me preguntaron cómo se podría diferenciar «crio» (conjugación en pasado, monosílabo) de la conjugación en primera persona singular del presente. Es sencillo: esta última se escribe «crío», con tilde, por tratarse de un hiato, una palabra bisílaba. La misma grafía tiene el sustantivo «crío», sinónimo de «niño». Finalmente ,«cría», sustantivo femenino, se escribe igual que la tercera persona singular del presente.

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn