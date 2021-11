Las afugias de las coaliciones

A estas calendas las candidaturas presidenciales se empiezan a decantar. En una afortunada metáfora, el precandidato Juan Carlos Echeverry asemeja el proceso electoral al campeonato de Wimbledon, que se inicia con un número importante de jugadores; se ralentiza a los octavos de final y termina en la contienda definitiva. En las elecciones de marzo de 2022 seguramente se llegará a los cuartos de final.

En el llamado “Pacto Histórico” (o más correctamente definido como el “pertrecho para jamás abandonar el poder”) están Blancanieves y los siete enanitos. Los liliputienses de esta coalición se ufanan de tener relevancia política, pero en realidad solo son teloneros de Gustavo Petro. Muchos de ellos lo que buscan es eventuales tajadas burocráticas, exposición mediática o protección ante la justicia por sus actos de corrupción.

La “Coalición de la Esperanza” tiene los problemas de la supuesta superioridad moral que conlleva a la descalificación de unos a los otros. También en esa coalición casi nadie admite la participación del Partido Liberal, donde algunos líderes aparecen ligados a un personaje turbio de la política como es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Héctor Abad Faciolince, novelista y columnista de El Espectador, describe a Quintero: “En Bogotá y en otras ciudades no lo saben, pero en la capital de Antioquia nos gobierna el alcalde más taimado, sinuoso, mentiroso y dañino que hemos tenido en muchos decenios de políticos indecentes. Su obsesión actual es hacer a toda velocidad un contrato con una empresa china archiconocida en el mundo entero por sus prácticas corruptas, de modo que esta termine la hidroeléctrica de Ituango”. Es entendible que a muchos en la “Coalición de la Esperanza” no les atraiga la fetidez que expide la Alcaldía de Medellín. Lo que no se ve nada fácil es que entre los miembros de esta agrupación de centro izquierda, parados en el pedestal de pureza e indignación, lleguen a acuerdos, dada su tendencia a esparcir desinfectantes morales a diestra y siniestra. Descalificándose los unos a los otros por medio de celadas y cepos, el problema de la izquierda no es solo que se creen moral y culturalmente superiores (como lo señala el escritor español Andrés Trapiello), sino que entre ellos, dada su ridícula prepotencia ética, se condenan a tener permanentes conflictos intestinos.

Hoy la coalición más solida y cohesionada es aquella que Juan Carlos Echeverry denomina la “Coalición de la Experiencia”, en la que participan, de momento, tres destacados líderes con enorme experiencia tanto en el sector público como en el privado: Enrique Peñalosa, Fico Gutiérrez y Juan Carlos Echeverry. A los tres los unen lazos de amistad y confianza. Peñalosa ha demostrado de lejos ser un gran ejecutor. Sus obras y programas en Bogotá merecen aplauso y admiración tanto a escala nacional como internacional. Fico, como él mismo afirma, es la antítesis de Petro. En reciente entrevista, el exalcalde de Medellín afirmó: “No hay sintonía en lo más mínimo, represento todo lo contrario a lo que representa Petro; lo contrario al populismo, al odio y la destrucción… Petro habla de igualdad, pero es una igualdad a la baja. No sacará a la gente de la pobreza sino iguala a la baja y es tener a más gente en condición de pobreza”. Juan Carlos Echeverry es un economista de peso, cuya experiencia en el sector público y privado, especialmente en el campo energético, es garantía de que sería un presidente serio, ejecutor y comprometido.