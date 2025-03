El sexo también lubrica la política y los negocios de izquierda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gustavo Petro reconoció que la deshonestidad no siempre es de derecha y aceptó que “en el Gobierno nos ha permeado”. Para El País -un medio español no asimilable a oposición derechista- de este cuatrienio sobresalen “años nublados por la corrupción”.

En Latinoamérica no sólo el tirano Maduro ha mantenido vínculos con la izquierda corrupta española. Está por ejemplo la relación de José Ábalos con Xavier Vendrell, personaje cercano a Petro desde cuando fue alcalde. Según informes policiales sobre la “operación Voloh”, el amigo catalán y colombiano express habría intentado influir en la ampliación de un aeropuerto en Bolivia utilizando contactos en el partido independentista Izquierda Republicana. Una gestión con el entonces ministro clave del régimen sanchista buscaba involucrar a AENA, autoridad aeronáutica, en el proyecto. Comunicaciones intervenidas muestran que Vendrell coordinó con empresarios bolivianos su eventual intermediación para superar la “inseguridad jurídica” bajo Evo Morales.

El empresario colombo catalán aparece en una foto reciente con Armando Benedetti revelada por Augusto Rodríguez, director de la UNP, quien en un comunicado se refirió el intento de Pitufo por penetrar la campaña presidencial gracias a información que recibió directamente de Vendrell. Como aún juega de visitante, su manera de aceitar arreglos es un enigma. Por el contrario, la relación de Ábalos, socialista y corrupto consagrado, con el sexo pago sí es descarada, y va más allá de su relación con Jessica . Incluso de las “fiestas sórdidas” que causaron escándalo y enfurecieron a la plana mayor de Podemos -izquierda radical- no contra el ministro sino contra el medio que las hizo públicas. También contribuyó a tumbarlo su franco irrespeto por la cartilla progresista. En el Congreso Federal del PSOE en 2021, Pedro Sánchez prometió abolir “la prostitución que esclaviza a las mujeres”. Un propósito insólito para alguien cuyo suegro hizo fortuna con burdeles. Ábalos no aplaudió al supremo líder y eso molestó. Curiosamente, este socialista díscolo sí encaja en la teoría de Petro que a la izquierda no hay prostitución sino amor. Según una periodista que lo sigue, la vida de este sujeto es la prostitución, “su afición, su pulsión… Yo creo que se enamora de las prostitutas”.

Para Colombia, por falta de información, es difícil testear la hipótesis de Petro sobre cadena de afectos y escasa corrupción izquierdista. Básicamente por la dificultad para clasificar la ideología de políticos que, eso sí se sabe, han acudido a reputadas proxenetas por catálogo. Una muy célebre, Madame Rochy, trabajó con Alberto Giraldo, embajador del Cartel de Cali en Bogotá desde el proceso 8.000. Empezó a los 23 años, cuando el periodista la contactó con los Rodríguez Orejuela. “Queremos que las mujeres que te pidamos, esas nos traigas… (sin) escándalos, queremos reinas, modelos, actrices y presentadoras de TV (para) entablar en nuestras reuniones conversaciones amenas”. Por razones de seguridad, no querían “las mozas de Pablo Escobar”. Aceptarían muchachas “de todo el país, menos paisas”. Los patrones de Cali buscaban “halagar a personajes del Congreso, el Gobierno, las gobernaciones y asambleas, la prensa, las Fuerzas Militares y otras instancias del poder”. Sería realmente candoroso pretender que todos los personajes que fueron atendidos por los narcos más poderosos del país eran de derecha, o que los de izquierda se enamoraron de sus acompañantes y buscaron redimirlas.

Ya retirada, Madame Rochy publicó unas memorias que causaron escándalo. En la lista de mujeres mencionadas allí figuran varias izquierdistas, un escenario político común en círculos artísticos. Según un productor que la entrevistó para llevar su libro al cine , la Rochy “preparaba a las chicas (como) a las geishas, con psicólogo, dermatólogo y hasta sexólogo”. Se deduce que no eran encuentros puntuales sino una actividad continua, como la de Jessica, “novia” de Ábalos.

Con un perfil más cuenta propia e independiente de un patrón, Liliana del Carmen Campos , escuetamente Madame, estaba asociada con un ciudadano israelí pedido en extradición por narcotráfico y un capitán de la Armada que tatuaba jóvenes después de abusar de ellas. Engañaba, reclutaba y entrenaba mujeres “de Medellín, Cali, Bogotá, Pereira, Barranquilla o Venezuela”. Operaba en Cartagena, con un apartamento en Bocagrande, una casa en Manga y otra en Crespo. Además, atendía reuniones y fiestas en yates.

La investigación de la Fiscalía que, con apoyo de agencias norteamericanas, llevó a detenerla reveló una detallada bitácora en la que anotaba, como mínimo, usuario, pago y sitio del encuentro. Además, sus sedes tenían cámaras de seguridad que le permitieron amenazar “con revelar nombres de políticos y hombres poderosos” entre los que seguramente habría de varias ideologías.

Finalmente la Madame cartagenera decidió no prender el ventilador. La discreción es el primer mandato en el oficio de proxeneta, sobre todo cuando algunos clientes, de izquierda o derecha, mantienen vínculos secretos con “actores armados”.