¿En dónde andas las ías?

Están sucediendo cosas muy extrañas, por no denominarlas todavía extremadamente graves, y no se advierte que ninguna autoridad parezca interesada en investigar, como sí lo han hecho en otras ocasiones en las que parecen disfrutar de cuanta pesquisa tenga que ver con el desastroso cuatrienio anterior. Los casos ya no pueden ser aislados y no se limitan a los que aquí describo a continuación, que empiezan a mostrar un talante agresivo que amenaza la democracia:

El festín que encandila al nuevo gobierno tiene enceguecida a buena parte de los medios y comunicadores, pero también a los organismos de control y a la Fiscalía.

1. Un joven cualquiera mal hablado decidió equivocadamente difundir un mensaje insultante contra la primera dama y se le vino encima el mundo. Le cayó a su residencia un contingente armado de policías, quienes irrumpieron sin orden judicial, requisaron su casa y curiosamente encontraron unas papeletas de marihuana que no alcanzaban a superar la dosis mínima de consumo personal. Eso bastó para detener inmediatamente a tan “peligroso” facineroso que fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad, en la que también muy rápidamente lo mutilaron y lo exhibieron en traje de prisionero. ¿No se entera el procurador Eljach, que vive pregonando la defensa de los derechos humanos, de estos detallitos?

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2. En la “Caja de Nari” –como unos mamagallistas han empezado a denominar la sede de gobierno– en su propósito de no dejar piedra sin levantar en las acusaciones contra el gobierno que se fue, se divulga que un alto funcionario de la presidencia permitió que se interrogara a una mujer y la esculcaran al extremo que la habrían desnudado en un baño en presencia de una oficial de la policía. Semejante revelación pasa desapercibida. Los medios y periodistas que todos los días encuentran qué enrostrarle al anterior régimen con estas cosas nuevas no se conmueven. ¿Y por qué tampoco aparecen el procurador Eljach ni la Fiscalía General? ¿No es obligación de estas autoridades iniciar de oficio indagaciones en cuanto tengan información de posibles hechos punibles?

3. Un expresidente de la república, para más señas bien cercano al gobierno y mentor del mandatario, trina en tono de inocultable molestia exigiéndoles a los miembros de su partido no llevarles hojas de vida al gobierno, y requiere al ministro de Hacienda para que tampoco las pida. De todo esto es copiado públicamente un parlamentario desconocido del Centro Democrático, que concedió una entrevista en la que nada aclaró. Esto que es lo más parecido a un intento de tráfico de influencias, se resuelve sin investigar: el ministro niega todo y se derrama en elogios para sí mismo y el asunto ni siquiera ameritó una pregunta ni del Procurador, menos del Contralor, que ya ha ido mostrando su verdadero perfil, y otra vez silencio total en la Fiscalía. Algo tuvo que pasar para que un expresidente usara una red social para divulgar lo que evidentemente fue una queja contra un ministro, pero como no hay quién investigue, que siga la fiesta.

4. Crecen los operativos en los que supuestamente han capturado a perversos delincuentes pero ni un pez gordo. Eso sí, se divulgan imágenes captadas por los medios oficiales presentando a los detenidos mientras soportan en silencio y esposados los regaños e insultos del primer mandatario. Claro que está bien que detengan cuanto delincuente amenace la tranquilidad, pero ¿qué sentido tiene, en términos de justicia, que la primera autoridad de la nación pretenda lucirse desafiando a personas vencidas por las fuerzas legítimas del Estado? Ninguno. ¿Por qué no aparece nadie pidiendo respeto a los derechos humanos? ¿O será que en este cuatrienio los detenidos no gozan de esas prerrogativas?

5. Y en qué andará el enigmático contralor, quien habría podido evitar el alzamiento de la valiosísima biblioteca de la Cancillería, que almacena incunables y verdaderos tesoros del patrimonio cultural hoy guardados en cajas de cartón en precarias condiciones. Un solo llamado de atención de la Contraloría habría evitado el trasteo infame y el inmenso daño patrimonial sufrido por el Estado.

Faltan datos de otros municipios.

Adenda No 1. Como dicen en mi tierra, “Cómo irá Cauca” si el ministro de Agricultura expulsa de un foro a José Félix Lafaurie.

Adenda No 2. Las acusaciones de tráfico sexual en las que se vincula a Gustavo Puto exigen intervenciones severas de las autoridades y el ofrecimiento de excusas que el país atónito e indignado sigue esperando de quien lo deshonró.