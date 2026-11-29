El intenso trajinar mediático de Abelardo no se ha traducido en buen gobierno, ni entrevistar y nombrar seis mil funcionarios. No ha servido tampoco que al mandatario, desde que se levanta y hasta que se acuesta, lo graben dando órdenes, hablando por walkie-talkie y desfilando armado. Esa pasión por figurar en operativos para que luego lo aplauda su gabinete de ministricos mediocres y zalameros lo enredó en un confuso episodio en Cartagena, cuando unos malandrines…

Próximos a ajustar cuatro meses de gobierno, es claro que el presidente no tiene el control de la Nación, pero vivimos en una república de botas y saludos marciales.

El intenso trajinar mediático de Abelardo no se ha traducido en buen gobierno, ni entrevistar y nombrar seis mil funcionarios. No ha servido tampoco que al mandatario, desde que se levanta y hasta que se acuesta, lo graben dando órdenes, hablando por walkie-talkie y desfilando armado. Esa pasión por figurar en operativos para que luego lo aplauda su gabinete de ministricos mediocres y zalameros lo enredó en un confuso episodio en Cartagena, cuando unos malandrines secuestraron a trabajadores y clientes de un supermercado y hoy no se ha aclarado si las fuerzas del orden al parecer dieron de baja al que no era. De la Espriella voló desde Villavicencio a Cartagena porque tenía calculado insultar y humillar a los capturados cuando se rindieran, como en efecto lo volvió a hacer. Al final, muchos cartageneros sotto voce dudan que el “delincuente” abatido hubiere tenido la sangre fría de ir en su carro a asaltar un almacén y lo haya parqueado cerca mientras perpetraba el atraco. Qué rareza.

Pero detrás de esa fachada tragicómica hay una dictadura con ínfulas de imperio. Es decir, un régimen autoritario de extrema derecha que, en nombre del rescate de la nación, concentra el poder en un líder y su movimiento, elimina la oposición y subordina los derechos individuales a los fines del Estado; moviliza a la población mediante la propaganda y el culto al jefe, y pretende justificar la violencia política presentando a los disidentes como enemigos de la patria. Por eso trajeron al impresentable e indecente Alejandro Ordóñez al ministerio del Interior.

La lista de las señales autoritarias que De la Espriella, deliberada e imprudentemente, ha transmitido a sus compatriotas relacionadas con el aniquilamiento moral y económico de sus críticos y opositores, son reales, como también el grotesco y desequilibrado favorecimiento a sus compadres.

En efecto, a pesar del discurso presidencial de respetar la prensa, ello no está ocurriendo. Apenas llegó Abelardo al poder cayeron cabezas no solo en Blu Radio, justamente comunicadores que el régimen no tolera. Pero luego fuimos notificados por el más cercano asesor presidencial de que el mandatario había impartido la orden de suprimir la pauta comercial oficial en varios medios de comunicación que no son bienvenidos en la Caja de Nariño. Y recientemente asistimos al penoso suceso de una ministra de Comunicaciones –demócrata conversa– pidiendo censurar al expresidente Petro cerrándole su cuenta X.

Un periodista que no vive en Colombia fue premiado con el galardón de vida y obra otorgado por una aseguradora, evento en el que el condecorado pronunció un enérgico e inolvidable discurso contra el mandatario y, a los cinco días, curiosamente, le retiran el esquema de seguridad y, para que todos queden advertidos, filtran la arbitrariedad. El periodista no utiliza ese servicio de seguridad por estar residenciado en otro país, pero privarlo del mismo es una forma nada sutil de amenazarlo haciéndole saber que cuando tenga que regresar deberá resignarse a andar desprotegido no obstante su alto nivel de riesgo.

No paran las audacias totalitarias. La Superintendencia de Sociedades, dirigida por una abogada que trabajó en la firma profesional de De la Espriella, ordena cuestionable inspección a La Silla Vacía y al hermano de su directora, Juanita León, por los señalamientos y malquerencias del Rasputín del régimen. Ya no es solo suprimir la pauta, sino utilizar los entes del Estado para hostigar a los pocos periodistas y medios que decorosamente resisten el embate oficial. ¡Crece la audiencia!

Y ahora la DIAN llega a manos de uno más del “grupo” de la poderosa firma de abogados del presidente, desde donde el gobierno contará con inmejorable ventana para controlar, vigilar y empapelar a quien quiera y cuando le parezca.

No hay nadie en este gobierno que se salve, todos, sin excepción, integran orgullosos una peligrosa manada de fascistas perseguidores. Esto apenas se inicia. Fácil prever lo que pasará cuando este gobierno postule candidatos a fiscal, procurador o magistrados de la judicatura. Si esto no es fascismo, entonces ¿qué nombre le ponemos?

Adenda. Que con el regreso de José Leonidas Bustos de sus “vacaciones” en Canadá tiemblen sus aliados y sobrevivientes impunes del Cartel de la Toga, que orondos deambulan en muchas tribunas y universidades.