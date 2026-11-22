Riéndome, le contesté que tenía razón en lo que vaticinaba, pero le expliqué que si de algo estaba seguro era de no recibir ese galardón por el mismo motivo por el que no acertaré el premio mayor de ninguna lotería, pues nunca la compro, ni me asomo a concursos para premiar periodistas. Apenas soy columnista, abogado y profesor universitario.

Algún conocido experto en puyas me disparó con malicia “¿Por qué no te han dado el premio Simón Bolívar?”. Y remató: “primero se lo van a dar a tu hija”.

Confieso que tengo prevenciones al boato y a los panegíricos lisonjeros que adornan las condecoraciones. Pero esta semana me he reconciliado con las distinciones a periodistas, porque asistí a dos ceremonias inolvidables: la primera, la entrega del premio Alberto Aguirre a la independencia periodística a Ana Cristina Restrepo, convocado por primera vez; la segunda, la entrega de premios Simón Bolívar en su versión No. 51 a comunicadores que admiro y respeto. Ambas jornadas fueron memorables espectáculos de inteligencia y un atisbo de ilusión de que, si bien este país tiene terror de lo que está pasando en la patria milagro, todavía hay quijotes dispuestos a enfrentar la embestida que vivimos y lo que falta.

Publicidad

Una nieta del contestatario Aguirre pronunció una de las varias intervenciones hermosas y contundentes que oímos esa tarde, pues recordó cómo su rebelde abuelo desconfiaba de los periodistas que aceptaban preseas, porque jamás deberían dejarse tentar de esas vanidades. Grave sentencia de quien se hizo famoso y respetable por sus verdades imprudentes pero necesarias. No obstante, un grupo de quienes lo siguen admirando, como todos los colombianos, decidieron crear una distinción con su nombre para exaltar la independencia periodística, sin pago de dinero. La primera galardonada no pudo estar mejor seleccionada: Ana Cristina Restrepo, la aguerrida antioqueña que ha cobrado justa notoriedad en su profesión por su valentía, decoro y seriedad, por lo cual declaro, sin ambages, que me siento muy a gusto y orgulloso de compartir con ella estas tribunas libertarias, de las pocas que subsisten en la prensa colombiana arrodillada ante el embrujo totalitario.

Pero también me emocioné interpretando el gesto del jurado del premio Simón Bolívar, al exaltar los trabajos de Ricardo Calderón, David Trujillo (La ruta del sol) y en particular la escogencia de Juanita León como la periodista del año y a Daniel Coronell con el muy justo reconocimiento de la Vida y Obra.

Qué directo y poderoso mensaje recibe el gobierno de Abelardo de la Espriella de quienes dispensaron esos premios a León y Coronell, comunicadores que toda la Nación sabe que tienen que hacer parte de esa peligrosa y antidemocrática lista descalificante de “activistas” o “falsos periodistas” que el mandatario dijo tener en el bolsillo desde sus tiempos de candidato presidencial. La respuesta de Alejandro Ordóñez al demoledor discurso de aceptación de Coronell es ruin, pero también inconstitucional e ilegal, y expone al Estado colombiano a sanciones internacionales. Y además torpe, porque confirma lo que el periodista denunció en su discurso.

Que haya todavía hombres y mujeres enhiestos que no se han dejado seducir por la moda de plegarse al gobierno cuyo presidente reitera con su agresividad que aquí algo malo va suceder es un un buen augurio en medio de este mal tiempo, porque rescata la tolerancia del ostracismo a la que pretenden relegarla. En efecto, estos merecidos homenajes llegan además en el momento en el que la desesperanza y el pánico están presentes en todas las conversaciones de quienes vemos con preocupación un mandatario extraviado ante la más humillante adulación que se recuerde de algún gobernante.

Las premiaciones Alberto Aguirre y los Simón Bolívar han hablado el lenguaje de la fe en la democracia, y del rechazo al autoritarismo y a la persecución que ya se desató. Hay que resistir dignamente. Ya veremos si en la Caja de Nariño sacan tiempo para leer todo lo que se dijo y cómo se dijo en los dos eventos, y si lo entienden, o si seguirán deslizándose hacia el abismo oyéndose solo entre ellos: ¡Todo no vale nada, si el resto vale menos…! (León de Greiff)

Adenda: El sicariato digital que campea en la vida pública y hasta en universidades privadas se impone a bala contra críticos y voces independientes, sin que se den por aludidos las autoridades ni los sospechosos.