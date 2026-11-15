Recluta de utilería

Ciertos lambones ponderan al presidente porque suponen que le conviene ese Halloween palaciego, pero la última encuesta ya les demostró que la gente no es boba. En sus primeros 100 días, el abelardismo no convence ni cautiva y por eso amenaza.

Algo va mal en ese mundo binario que enloquece a Abelardo, pues ahora se despoja de su investidura civil y se presenta como militar, ropaje que él cree lo autoriza a humillar a delincuentes menores que capturan para convocar ruedas de prensa. Mientras tanto, la inseguridad no cede.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Quienes llegaron a la presidencia con bodegazos creen que pueden gobernar con juegos artificiales y disfrazados. Ni los civiles gustan ver a los suyos ataviados de militares, ni a estos que los civiles usen sus uniformes en campañas mediáticas.

Publicidad

Camuflarse de combatiente no le sirvió a Pastrana, cuando con la cómplice de Jeffrey Epstein se vistieron de oficiales de la Armada, sin que hoy se sepa cuál fue el propósito de esa “pilatuna”. Tampoco le salió bien a Duque ni a Petro, cuando se vistieron de policía y militar. Y ahora se equivocan los asesores de De la Espriella quienes no previeron que disfrazar a un gobernante de militar lo convierte en rey de burlas. Los ejemplos abundan.

El presidente francés Macrón fue el hazmerreír, pues encubierto de aviador visitó una base aérea al día siguiente de la estrepitosa caída del jefe del Estado Mayor, con la vana ilusión de que lo vieran como el sucesor del alto oficial. También Bush tuvo su traspiés adornado de piloto, cuando dijo “misión cumplida” para anunciar que habían ganado la guerra con Irak que apenas comenzaba

El humor inglés destrozó al ministro inglés Boris Johnson cuando, con chaqueta de camuflaje, participó en un entrenamiento de soldados ucranianos en Yorkshire, y se animó tanto que lanzó una granada y manejó armas delante de medios y periodistas. Hoy lo llaman el Rambo británico.

Felipe Calderón, cuestionado estadista mejicano, también sucumbió a la trampa publicitaria cuando apareció en un balcón del Palacio Nacional con sus pequeños hijos vestidos de militares y con insignias de alta graduación, lo que suscitó carcajadas, porque fue notoria la farsa de usar una parada militar para jugar a los soldaditos.

Mientras el presidente Abelardo se acicala para darse vitrina luciendo como recluta armado, no parece estar entendiendo lo que sucede en su entorno por andar embriagado consigo mismo. Veamos.

Abelardo no ha asimilado lo que pasó en la frontera con Venezuela hace unos días, cuando, por primera vez en la historia, desde ese país se redujo un campamento del ELN. Tal parece que a los elenos se les están acabando los días de refugio en la patria de Maduro. Por ahí empieza la paz que no hemos podido conseguir. Si la insurgencia es controlada en Venezuela, sea por las armas venezolanas o por militares gringos, Colombia puede respirar y es allá en dónde el gobierno debería poner los ojos en vez de andar faroleando como aprendiz de general, más esta semana que se han multiplicado los atentados del ELN en la frontera.

Pero hay más, mientras Abelardo desfila camuflado delante de cámaras y micrófonos, no parece haberle dado importancia a la visita del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, oficial americano de más alto rango, quien estuvo esta semana en Tolemaida, no turisteando. Semejante visita no es cualquier cosa y tarde o temprano sabremos que nuestro gobierno tampoco la entendió, probablemente porque el mandatario andaba en pasarela y su séquito detrás adulándolo y aplaudiéndolo.

A Abelardo le convendría más vestirse y comportarse como presidente que como chafarote, y echarle una ojeada a los sensatos discursos de León XIV en su gira latinoamericana, cuyo catolicismo lleno de contenido social está muy lejos del estridente “Viva Cristo Rey” pulverizado en las encuestas.

Adenda No 1. Ante el repudiable atentado a RCN, De la Espriella pregona que la libertad de prensa se respeta en este gobierno, pero su mano derecha revela que el presidente excluyó de la pauta comercial a medios incómodos. En ejercicio del derecho de petición, en interés general, le pido al mandatario que informe públicamente cuáles son esos medios y a cuáles anunciantes o empresarios les hizo tal sugerencia.

Adenda No 2. Da vergüenza el canciller Bula arrastrándose para ofrecer excusas tramposas a los líderes demócratas y poder continuar en el cargo que ha deshonrado.