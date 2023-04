Traidor y/o prevaricador

Ni en las épocas más tempestuosas de la política se había oído a un alto funcionario con poderes judiciales lanzar la terrible e irresponsable acusación que el fiscal Francisco Barbosa acuñó, según la cual “El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo”.

No hubo nadie del gobierno en ese foro internacional que se atreviera a desmentir al irresponsable funcionario que mancilló el honor de sus compatriotas. El Gobierno va tener que estar presente en los eventos internacionales a los que asista este enemigo público número uno de Colombia, para dejar constancia de que es falso lo que diga u opine este politiquero disfrazado de fiscal pero en trance de labrarse una candidatura presidencial.

Si es grave que semejante atrocidad se sostenga aquí, mucho más dañino es que se propale en un certamen internacional de jefes de Ministerio Público. Muy aterrados debieron quedar esos funcionarios de diferentes países al oír a nuestro fiscal sugiriendo que gobierno y congreso se proponen legalizar el negocio del narcotráfico pero que él impedirá que eso suceda. Eso ni siquiera se le ha ocurrido, hasta ahora, a María Fernanda Cabal.

Barbosa ha mentido, y debería pagar por ese exceso brutal inexcusable con el que ultrajó al gobierno y a la Nación, claro, si la Comisión de Acusaciones sirviera para algo.

Lo que no reveló este Fiscal bocón es que su despacho no ha iniciado una sola investigación contra los responsables de esa máquina del supuesto delito de legalizar la “cadena del narcotráfico”. Si fuese cierto que desde tan altas esferas del poder se está legalizando el narcotráfico, deberían estar en curso las investigaciones. Lo único que ha abierto el Fiscal es su bocaza, pero ni un solo trámite para sancionar ese supuesto concierto para delinquir del Ejecutivo y el Congreso encaminado a legalizar la “cadena del narcotráfico”.

Barbosa está incurso en una de las formas del delito de traición a la patria, previsto en el artículo 457 del código penal, porque ha actuado en “perjuicio de los intereses de la República” mientras la representaba, por decir lo menos; o en prevaricato por omisión por no haber investigado esa gigantesca operación de legalización de la “cadena del narcotráfico” de la que solo él tiene noticia.

Si Roy Barreras denunció penalmente al otro chisgarabís del Senador Polo Polo por haber difamado a Petro, es de esperar que ante esta alevosa nueva acusación de Barbosa también lo denuncie, porque lo de ahora es un delito mucho más grave y de peligrosas consecuencias.

El editorial de El Espectador con razón criticó el creciente protagonismo del fiscal y de su aliada la procuradora, alfiles del uribismo y de Iván Duque. Esta pareja asumió la oposición política validos del inmenso poder que detentan y de la impunidad que el sistema les garantiza. Pero en el caso de Barbosa, además, está delinquiendo porque lo que hizo en el exterior cuando representaba a su país fue algo más que una calumnia.

No le basta a Petro responder que "Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la cocaína". Por la dignidad propia, pero sobre todo por el buen nombre del país el presidente tiene que sacudirse este acérrimo contradictor que se les incrustó en las entrañas del poder. No hay posibilidad alguna de encuentro con Barbosa, pues lo que él ha hecho es soltarle a Petro una bomba atómica que no puede responderse con una simple aspirina. El Gobierno no podrá soportar todavía el año más de infamias que le faltan a Barbosa para dejar la Fiscalía. Si las autoridades que deberían controlar a ese funcionario no actúan, entonces debería provocarse el retiro de este fiscal malvado. O por lo menos que por la vía de una tutela lo obliguen a tragarse sus palabras y a excusarse.

Adenda No 1. Si el proceso de paz con el Eln va a continuar con soldados y oficiales asesinados semanalmente por la insurgencia, lamentablemente no hay más de qué hablar.

Adenda No 2. El fanático director de la Policía, Henry Sanabria, debe ser retirado inmediatamente sin más averiguaciones. No se equivoquen más.