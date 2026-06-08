Amigo funcionario: Abelardo le quiere quitar el trabajo

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Un gobierno de Abelardo sería una debacle económica, política y social. No exagero. Sus dos modelos, Bukele y Milei, han tenido resultados desastrosos. El primero, a pesar de todo lo que diga la propaganda a su favor, ha tenido el peor resultado económico de América Central, ha destruido las libertades republicanas de su país y se ha instalado como dictador.

Milei todavía no se declara dictador, pero ha destruido el aparato empresarial y productivo de su país. Es un apocalipsis económico: más de 24.000 empresas han cerrado bajo su mandato, la peor cifra de la que se tenga noticia en Argentina. Y tenga en cuenta que todo esto se ha suavizado con el rescate económico de Estados Unidos. Imagínese ese experimento demencial sin la ayuda de Trump.

De pronto usted no me cree. Ha visto videos de Bukele y Milei destacando sus supuestos triunfos. Está bien. Pero créale entonces a su candidato: ha dicho que va a recortar el Estado en un 40 %, eliminando más de 120 entidades y recortando otras tantas. Eso quiere decir que si usted o sus familiares son funcionarios públicos, es muy posible que se vayan a quedar sin trabajo.

“Pues me consigo algo en el sector privado”, me dirá. Es una respuesta normal, pero creo que no será fácil. A usted quizá le han contado que el recorte del Estado va a implicar una expansión enorme del empleo privado. En otras palabras, va a haber una sobreabundancia de trabajo. Lamento decirle que no es así. Lo más probable es que los recortes de Abelardo y Restrepo causen una crisis económica sin precedentes en el país.

La austeridad en el gasto público, como lo muestra la evidencia científica, provoca una gran pérdida en el crecimiento económico. Evidentemente, los problemas fiscales hay que solucionarlos, pero la austeridad agresiva y dogmática solo hará que entremos en una profunda recesión.

La propuesta de la derecha no es nada técnica. Restrepo, con voz meliflua, se vende como un tecnócrata moderado en los medios. Quiero que sepa que nos está intentando engañar. Nadie moderado en temas económicos propone con honestidad un recorte de esa naturaleza. Esa es una estrategia extremista que no solo lo dejaría a usted sin trabajo sino que, como sucedió en Argentina, también le recortaría sus derechos sociales.

El resultado es claro: lo quieren dejar sin trabajo en el sector público, van a colapsar el empleo privado y fuera de todo lo van a dejar sin subsidios en la pobreza.

“Pues saldré a protestar”, me dice usted. Aquí hay varias opciones. Si deciden ser como la Argentina de Milei, lo van a apalear y llamar terrorista aunque usted sea una persona mayor. O, si deciden seguir el ejemplo de Duque (recuerde que Restrepo fue ministro de ese señor), le sacarán los ojos. Y luego, quizá, lo mandarán a una megacárcel para que se pudra allí.

Yo mismo temo por mi suerte al escribir estas líneas, pues hay rumores de que los críticos de la derecha ya estamos perfilados y en listas de enemigos.

Piense en usted mismo, en sus intereses y los de su familia. Abelardo no es un salto al vacío sino un salto a un volcán activo.

Iván Cepeda, en cambio, es un hombre serio y riguroso, además de un demócrata convencido. No es ni ha sido guerrillero, es un socialdemócrata. Lo invito a votar por él. El futuro suyo y de su familia está en juego. Pero piense además todo lo que podría ganar con el juicio de un presidente honesto que se preocupa auténticamente por su bienestar.

No desperdiciemos la oportunidad de tener a un presidente comprometido con la verdad. Juguémonosla por Iván en segunda.