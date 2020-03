El Estado en carrera contra el tiempo

Eso requiere un Estado fuerte que no deja en manos de mercados frágiles el bienestar de sus ciudadanos más débiles. La mano invisible está fracturada. El Estado no puede titubear en este momento para intervenir la distribución de los bienes y servicios básicos para los grupos más vulnerables.

Eso sí, tengamos cuidado. El afán no debe llevar a un descuido de las prioridades. Estar de acuerdo con la necesidad de incrementar el déficit fiscal para atender la emergencia no significa estar de acuerdo con que se reparta la plata del Estado a cualquiera que diga estar siendo afectado por la crisis. La prioridad son los más pobres. A ellos, por ejemplo, que algunas empresas reciban descuentos tributarios no es lo que más les sirve. Incluso las transferencias monetarias pueden ser inefectivas e insuficientes. Necesitan acceso directo a los alimentos y a los servicios de agua y electricidad.