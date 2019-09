Glosa del exgobernador Franklin Mosquera a La Pulla sobre el Chocó

Con preocupación, desconcierto y asombro recibí de algunos amigos un video denominado "El paraíso de los corruptos, alcaldes y gobernadores en la cárcel", en donde sin ningún fundamento y prueba legal que lo sustente se refieren al suscrito, Franklin Mosquera Montoya, como segundo gobernador del Chocó, "que actuó con corrupción señalando hechos como la compra de medicamentos y compra de toldillos por encima del precio estipulado y la contratación de una orquesta musical con dinero de los desplazados". Ninguno de los hechos relacionados y mencionados tienen la firma o fueron avalados por el suscrito como gobernador del Chocó, periodo 1995-1997.

El director seccional de Salud, doctor Álvaro Rodríguez Roa --para la época era nombrado por el Ministerio de Salud, porque el departamento no estaba certificado--, fue el gestor y quien firmó los contratos señalados, como ordenador del gasto dentro de la órbita de su competencia administrativa y financiera, frente a los cuales no tuve ningún tipo de participación, lo que le ocasionó que fuera declarado insubsistente del cargo que ostentaba, y se presentara por mi despacho las denuncias penales correspondientes, como recordarán los chocoanos de la época. Nunca fui ni he sido investigado ni penal ni disciplinariamente por los hechos que se narran y mucho menos he ido a la cárcel gracias a Dios.

La corrupción es un fenómeno que carcome al mundo y Colombia no es la excepción, pero no todos los chocoanos somos corruptos y malos hijos de la tierra, como se ha querido estigmatizar a los nacidos en esta región del Pacífico a raíz de los últimos acontecimientos en que se han visto involucrados funcionarios públicos.

Franklin Mosquera Montoya.

Nota del Editor: La información que se incluyó en La Pulla fue tomada del artículo del portal Razón Pública "El Chocó (segunda parte): cleptocracia y deuda social de los políticos", elaborado por el profesor de la Universidad del Valle Javier Duque Daza. Consultado el profesor Duque, afirmó que esa información sobre Franklin Mosquera está registrada en notas de prensa de El Tiempo y Semana: El Tiempo, marzo 18 de 1998 “En Chocó: embolata plata de los desplazados”. Semana: 6/14/1999 “Están pillados”.