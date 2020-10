Kafka en los servicios de movilidad

Hace unas semanas se denunció aquí una disposición chovinista del Ministerio de Transporte que impedía a ciudadanos extranjeros hacer diligencias ante el Servicio Integral para la Movilidad (SIM). A los pocos días, salió una resolución (la 20203040012685, para quienes gustan de detalles) en que se reconocía que no debe haber discriminación para acceder a esos servicios y todo parecía indicar que por fin los extranjeros podrían disfrutar de los derechos que les dan Constitución y leyes, pero no fue así. Este es uno de esos casos grotescos en que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda.

Si uno busca en internet la página del SIM llamada “Autenticación digital para trámites”, el primer párrafo menciona la resolución y dice que de acuerdo con ella esos trámites están abiertos también a extranjeros y menores de edad. Lo malo es que a continuación —como si fuera una farsa— un segundo párrafo afirma exactamente lo contrario: que los trámites solo son para personas con cédula de ciudadanía, o sea que quedan excluidos extranjeros. En el SIM arbitrariamente hacen uso del segundo párrafo y niegan servicios a ciudadanos extranjeros, quienes siguen sin poder legalizar sus licencias de conducción.

No valen reclamos ni mostrar el texto de la resolución: los funcionarios del SIM siguen negando el servicio pese a las buenas intenciones del Ministerio de Transporte. El resultado es que la injusta discriminación contra extranjeros no se ha interrumpido y no hay resolución que valga.

Franz Kafka describió la testarudez y ceguera burocráticas en forma elocuente y aparentemente en el SIM están tratando de ser más kafkianos que Kafka. La pregunta entonces es: ¿para qué emite resoluciones el Ministerio de Transporte si quienes están obligados a cumplirlas no lo van a hacer?