Doctora Benson: usted criticó la cárcel, no el método

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Leí con respeto la columna de Allison Benson y Nelson Rauda. Es seria, está bien escrita y, en lo económico, trae cifras que merecen discusión. Pero tiene un defecto de fondo que me siento obligado a señalar, no como político, no lo soy, sino como quien estuvo adentro: fui comisionado presidencial de Derechos Humanos en El Salvador, y lo que ocurrió allí lo vi desde las entrañas, no desde un escritorio en Bogotá o en Washington.

Los autores construyen toda su crítica alrededor de las megacárceles y del “Estado que se achica para dejar reinar al mercado”. Y en eso, déjenme conceder lo evidente: tienen razón en una cosa. Entregar prisiones a empresarios privados no es el modelo salvadoreño, los propios autores lo admite,n y quien crea que el método de Bukele consiste en construir un CECOT no entendió nada. Lo escribí en mi libro El Método Bukele con todas sus letras: ese modelo “puede replicarse sólo si se entiende como sistema, no como receta”.

La cárcel es la última página del método, no la primera. ¿Cuál es la primera? Aquí está el punto que la columna no vio. El método Bukele no empezó construyendo cárceles ni cortejando capital extranjero. Empezó decapitando la corrupción desde arriba: destituyendo a los magistrados y al fiscal que blindaban la impunidad, depurando mandos policiales y militares, persiguiendo a los políticos que durante tres décadas convivieron con el crimen. “El dinero alcanza, cuando nadie roba” no fue un eslogan de campaña: fue un diagnóstico. Lo resumí en el libro en una frase que sostengo: “no se puede combatir el crimen sin limpiar primero el Estado que lo alimenta”.

Tres décadas de mano dura habían fracasado en El Salvador no por falta de fuerza, sino porque la fuerza se aplicaba con un Estado podrido. Era como inyectar antibiótico en venas obstruidas: la medicina nunca llegaba al tumor.

Y ahora vayamos a Colombia, que es de lo que realmente trata la columna. Si los autores hubieran leído el plan de De la Espriella, aclaró que lo leí, y no hago parte de la campaña, más allá de las siete cárceles, habrían encontrado algo incómodo para su tesis: su columna vertebral no es libertaria, es anticorrupción. Un Bloque de Búsqueda contra la corrupción adscrito a la Presidencia. Depuración de funcionarios. Extinción de dominio exprés. Trazabilidad de cada contrato por blockchain. Y una consigna que podría haber salido de mi libro: detener la captura del Estado y reconstruir la República.

Su fórmula vicepresidencial no es un anarcocapitalista de meme: es José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Eso no es “minimizar el Estado”. Es exactamente lo contrario: es la pretensión de recuperarlo de manos de quienes lo secuestraron. Por eso la analogía con el libertarismo de Milei, que tan cómodamente circula, es un error de diagnóstico.

Bukele no achicó el Estado salvadoreño: lo centralizó, lo blindó, lo volvió omnipresente. Se le pueden reprochar muchas cosas y mi libro no oculta los costos en libertades civiles, los excesos, la línea que a veces se desdibujó entre la justicia y la venganza, pero “Estado mínimo” no es una de ellas. Quien quiera atacar a De la Espriella desde la izquierda tiene argumentos legítimos; pero acusarlo de querer disolver el Estado, cuando su propuesta central es reconquistarlo, es pelear contra un espantapájaros.

Queda lo económico, que es donde la columna pone su mejor munición: menos inversión, menos crecimiento. Y aquí mi respuesta es una pregunta, la misma que recorre todo mi libro: ¿puede una economía prosperar mientras el Estado está secuestrado por el crimen y la corrupción? Medir el fenómeno salvadoreño solo por la inversión extranjera de los primeros años es como juzgar una cirugía de urgencia por el color de las paredes del quirófano. La seguridad no es enemiga de la economía: es su condición de posibilidad.

En El Salvador, los homicidios cayeron un 98,7 % en cinco años. Esa cifra, no el bitcoin, no las cárceles, es el verdadero activo económico de un país que dejó de ser el más peligroso del mundo. Un comerciante que ya no paga renta y un niño que vuelve a caminar a la escuela también son indicadores económicos. Simplemente no caben en la tabla de un paper.

No vengo a vender un milagro ni a pedir un voto. Vengo a corregir una atribución. El plan de De la Espriella se puede criticar, debe criticarse, como todo plan de poder, pero háganlo por lo que es, no por la caricatura. Porque lo que De la Espriella parece haber entendido, y muchos de sus críticos no, es lo único que mi experiencia en El Salvador me autoriza a afirmar con certeza: que todo empieza por arriba.

* Ex Comisionado Presidencial de DDHH y Libertad de expresión de El Salvador.