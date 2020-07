Delitos institucionales

Los delitos cometidos por los delincuentes no justifican los de los servidores públicos de la nación. Las violaciones contra mujeres y niñas, e incluso contra niños, por parte de militares y policías no pueden justificarse diciendo que es que los delincuentes también lo hacen. Los servidores públicos corruptos no pueden justificarse diciendo que es que en el país hay ladrones y atracadores. Los servidores públicos no pueden liarse a puños con otras personas o insultar y gritar a ciudadanos y a otros funcionarios diciendo que es que los colombianos somos agresivos y que esa es nuestra cultura, y que por eso se justifica que la gente se dé bala en las calles. Este tipo de pensamiento y creencias es lo que hace que muchos aplaudan a los gobiernos violentos y agresivos aliados con criminales.

M. Cristina Quiroga. Cali.

Gracias por un editorial

Soy colombo-palestina, magíster en estudios de Próximo y Medio Oriente de SAS, y profesora universitaria.

Quisiera agradecerles, en nombre mío y de muchas personas no solo de la diáspora palestina, sino de la sociedad civil en general, el maravilloso editorial “El grave error de Israel si anexa a Cisjordania” (01/07/20).

De hecho, hace unos días había escrito un artículo preguntando por qué no se hablaba de esto en Colombia.

Me alegra escuchar esta voz sensata, aterrizada y objetiva en Colombia. Estoy segura de que recibirán muchos comentarios negativos, pero estén tranquilos, porque la verdad y el derecho los acompañan.

Muchas gracias una vez más.

Odette Yidi.

La importancia de denunciar en los tribunales

Es cierto que los medios en todo el mundo han cumplido un papel importantísimo al abrir espacios para que las mujeres abusadas o acosadas sexualmente denuncien a sus agresores. Caso reconocido: The New Yorker. No obstante, es necesario que las mujeres venzan el miedo y den el paso hacia las instancias judiciales: así no solo desafían a la justicia y ponen en evidencia sus sesgos de género, sino que eventualmente logran que se haga justicia. Al menos ese es el ejemplo que nos han dado mujeres del movimiento #MeToo en EE. UU. y en Europa. El feminismo no ha logrado sus conquistas de derechos para las mujeres actuando bajo el miedo.

Luz Stella Rodas Rojas.

