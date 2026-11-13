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Arqueología de alta montaña: el caso de la cordillera de los Andes

Hoy subimos a los Andes. A esa cordillera inmensa que no solo separa territorios, sino que los conecta; y que no solo impone límites, sino que también crea rutas, refugios y memorias. Para explorar este mundo de altura, nos acompaña Cristina Prieto. Ella es arqueóloga de la Universidad de Chile, con doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Su investigación se enmarca tanto en la arqueología histórica y como la prehispánica, con un trabajo sostenido en el norte de Mendoza y experiencias de investigación en Chile y Bolivia. Estudia las ocupaciones humanas de los últimos dos mil años, centrándose en tecnología, movilidad, intercambio y procesos de etnogénesis. Cuenta con numerosas publicaciones científicas que dan cuenta de su trayectoria académica.

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Juan Guillermo Martin
Juan Guillermo Martin
Juan Guillermo Martin

Por Juan Guillermo Martin

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en patrimonio de la Universidad de Huelva y director del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá. martinjuanguillermo

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