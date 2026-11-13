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Arqueología de los neandertales

Este episodio nos retrocede cientos de miles de años para encontrarnos con uno de nuestros parientes más cercanos: los neandertales. ¿Quiénes fueron realmente? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían, cómo se organizaban y por qué desaparecieron?

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Juan Guillermo Martin
Juan Guillermo Martin

Para conversar sobre este tema, invitamos a Ignacio Martín Lerma, Profesor Titular de Prehistoria en la Universidad de Murcia. Sus investigaciones se centran en el estudio del Paleolítico, siendo director de excavaciones arqueológicas, como las realizadas en la Cueva del Arco. Sus trabajos científicos han sido presentados en importantes congresos y publicados en revistas de impacto internacional. En paralelo a su carrera científica, Ignacio se destaca como un apasionado divulgador. Ha publicado diversos libros orientados a acercar la arqueología y la prehistoria al gran público y ha impartido múltiples conferencias en universidades, instituciones y centros educativos. Su labor de difusión se extiende también a los medios de comunicación, donde ha participado en numerosas ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional, logrando transmitir el conocimiento científico de forma clara y accesible a todo tipo de audiencias.

Juan Guillermo Martin

Por Juan Guillermo Martin

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en patrimonio de la Universidad de Huelva y director del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá. martinjuanguillermo

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