Arqueología de los neandertales

Para conversar sobre este tema, invitamos a Ignacio Martín Lerma, Profesor Titular de Prehistoria en la Universidad de Murcia. Sus investigaciones se centran en el estudio del Paleolítico, siendo director de excavaciones arqueológicas, como las realizadas en la Cueva del Arco. Sus trabajos científicos han sido presentados en importantes congresos y publicados en revistas de impacto internacional. En paralelo a su carrera científica, Ignacio se destaca como un apasionado divulgador. Ha publicado diversos libros orientados a acercar la…

Para conversar sobre este tema, invitamos a Ignacio Martín Lerma, Profesor Titular de Prehistoria en la Universidad de Murcia. Sus investigaciones se centran en el estudio del Paleolítico, siendo director de excavaciones arqueológicas, como las realizadas en la Cueva del Arco. Sus trabajos científicos han sido presentados en importantes congresos y publicados en revistas de impacto internacional. En paralelo a su carrera científica, Ignacio se destaca como un apasionado divulgador. Ha publicado diversos libros orientados a acercar la arqueología y la prehistoria al gran público y ha impartido múltiples conferencias en universidades, instituciones y centros educativos. Su labor de difusión se extiende también a los medios de comunicación, donde ha participado en numerosas ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional, logrando transmitir el conocimiento científico de forma clara y accesible a todo tipo de audiencias.

