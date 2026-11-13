Arqueología urbana: El caso de Mendoza en Argentina

Para conversar sobre este tema tenemos un invitado muy especial, se trata de Horacio Chiavazza, licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, Magíster en Arqueología Social Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía y Doctor en Ciencias Naturales (Arqueología) por la Universidad Nacional de la Plata. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Cuyo, donde desde 2015 es director electo del Instituto de Arqueología y Etnología. Es especialista en arqueología histórica con estudios orientados a la comprensión…

Para conversar sobre este tema tenemos un invitado muy especial, se trata de Horacio Chiavazza, licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, Magíster en Arqueología Social Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía y Doctor en Ciencias Naturales (Arqueología) por la Universidad Nacional de la Plata. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Cuyo, donde desde 2015 es director electo del Instituto de Arqueología y Etnología. Es especialista en arqueología histórica con estudios orientados a la comprensión de procesos de fundación y desarrollo de ciudades en contextos de colonización de territorios de frontera durante el siglo XVI. Desde 2008 hasta 2020 dirigió el Área Fundacional de Mendoza. Cuenta con numerosas publicaciones académicas, tanto nacionales como internacionales.