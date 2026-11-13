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Arqueología urbana: El caso de Mendoza en Argentina

A veces pensamos en la arqueología como algo que ocurre en sitios remotos o ruinas antiguas, pero lo cierto es que también las ciudades esconden huellas profundas del pasado, a lo que llamamos arqueología urbana. Bajo las calles, las plazas y los edificios podemos encontrar historias que nos ayudan a entender cómo se han transformado las sociedades y cómo la memoria se va construyendo en los espacios que habitamos.

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Juan Guillermo Martin
Juan Guillermo Martin

Para conversar sobre este tema tenemos un invitado muy especial, se trata de Horacio Chiavazza, licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, Magíster en Arqueología Social Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía y Doctor en Ciencias Naturales (Arqueología) por la Universidad Nacional de la Plata. Es profesor titular de la Universidad Nacional de Cuyo, donde desde 2015 es director electo del Instituto de Arqueología y Etnología. Es especialista en arqueología histórica con estudios orientados a la comprensión de procesos de fundación y desarrollo de ciudades en contextos de colonización de territorios de frontera durante el siglo XVI. Desde 2008 hasta 2020 dirigió el Área Fundacional de Mendoza. Cuenta con numerosas publicaciones académicas, tanto nacionales como internacionales.

Juan Guillermo Martin

Por Juan Guillermo Martin

Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en patrimonio de la Universidad de Huelva y director del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá. martinjuanguillermo

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