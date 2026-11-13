Arqueología y patrimonio: Políticas de reparación histórica

Para conversar sobre este tema, invitamos a María Gabriela Chaparro, licenciada y profesora en Ciencias antropológicas y doctora en arqueología, de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Investigadora Adjunta del CONICET y docente de las carreras de grado y posgrado de Arqueología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Olavarría, Argentina. Durante años se ha dedicado a la Arqueología Pública, es decir a investigar la forma en que los conocimientos científicos sobre…

Para conversar sobre este tema, invitamos a María Gabriela Chaparro, licenciada y profesora en Ciencias antropológicas y doctora en arqueología, de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Investigadora Adjunta del CONICET y docente de las carreras de grado y posgrado de Arqueología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Olavarría, Argentina. Durante años se ha dedicado a la Arqueología Pública, es decir a investigar la forma en que los conocimientos científicos sobre el pasado son difundidos en la sociedad y sus implicancias. Con esos objetivos no solo ha publicado artículos académicos, sino que ha desarrollado, producido y participado en otros formatos de difusión científica, como audiovisuales, exhibiciones museográficas y apps. También brinda asesoramientos y servicios de gestión patrimonial y cultural a organizaciones públicas y privadas.