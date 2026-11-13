Para conversar sobre este tema, invitamos a María Gabriela Chaparro, licenciada y profesora en Ciencias antropológicas y doctora en arqueología, de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Investigadora Adjunta del CONICET y docente de las carreras de grado y posgrado de Arqueología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Olavarría, Argentina. Durante años se ha dedicado a la Arqueología Pública, es decir a investigar la forma en que los conocimientos científicos sobre el pasado son difundidos en la sociedad y sus implicancias. Con esos objetivos no solo ha publicado artículos académicos, sino que ha desarrollado, producido y participado en otros formatos de difusión científica, como audiovisuales, exhibiciones museográficas y apps. También brinda asesoramientos y servicios de gestión patrimonial y cultural a organizaciones públicas y privadas.
Arqueología y patrimonio: Políticas de reparación histórica
Este episodio aborda un tema crucial para pensar el presente y el futuro de América Latina: las políticas de reparación histórica. Por ello exploraremos cómo diferentes actores —Estados, organismos internacionales, pueblos indígenas, afrodescendientes, y movimientos por los derechos humanos— han impulsado formas diversas de reparar las heridas del pasado colonial, esclavista, y represivo que marcan nuestras sociedades. Hablaremos de patrimonializaciones impulsadas por los Estados y por la UNESCO, de los sitios de memoria construidos desde las luchas por la verdad y la justicia, de la repatriación de bienes culturales, y de las demandas por la devolución de territorios ancestrales. ¿Hasta qué punto estas acciones transforman las relaciones de poder? ¿Qué significan realmente los gestos de reparación?