Cony Camelo: “MasterChef me enseñó que la honestidad no es ningún valor”

La actriz y cantante Cony Camelo, en su paso por Claro Oscuro de El Espectador, reflexionó sobre la importancia de valores como la honestidad y la amistad en el mundo del entretenimiento. Es crítica de su paso por MasterChef y cuenta que sus posturas políticas le han puesto dificultades para conseguir trabajo en la televisión nacional.