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La actriz y cantante Cony Camelo, en su paso por Claro Oscuro de El Espectador, reflexionó sobre la importancia de valores como la honestidad y la amistad en el mundo del entretenimiento. Es crítica de su paso por MasterChef y cuenta que sus posturas políticas le han puesto dificultades para conseguir trabajo en la televisión nacional.
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