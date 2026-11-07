Hombres a la plancha: antes del show llegan las confesiones

¿Qué hay detrás de los hombres que le cantan al despecho? Marcelo Cezán, Juanse Quintero, Jose Narváez, César Amaya y Junior Cuesta, quienes forman parte del elenco de la nueva temporada de “Hombres a la plancha” del Teatro Nacional, son los protagonistas de esta edición especial de #ClaroOscuro, el formato de entrevistas de El Espectador que por primera vez se hace en un teatro. En esta oportunidad, y por un momento, cambian canciones por confesiones: amores, desamores, secretos y esas historias que no siempre se atreven a cantar.