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Hombres a la plancha: antes del show llegan las confesiones

¿Qué hay detrás de los hombres que le cantan al despecho? Marcelo Cezán, Juanse Quintero, Jose Narváez, César Amaya y Junior Cuesta, quienes forman parte del elenco de la nueva temporada de “Hombres a la plancha” del Teatro Nacional, son los protagonistas de esta edición especial de #ClaroOscuro, el formato de entrevistas de El Espectador que por primera vez se hace en un teatro. En esta oportunidad, y por un momento, cambian canciones por confesiones: amores, desamores, secretos y esas historias que no siempre se atreven a cantar.

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Jessica Andrea Angulo Páez y Joseph Casañas Angulo

Por Jessica Andrea Angulo Páez

Periodista, locutora, artista audiovisual, músico y artista escénica. Jessica Angulo es periodista audiovisual y cultural egresada de la Universidad del Rosario. Máster en Creación Audiovisual de la Facultad de Artes de la Universidad Pontificia Javeriana. Ganadora del Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo a Mejor Crónica de Sostenibilidad en 2026. jangulo@elespectador.com

Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación. joseph_casanas jcasanas@elespectador.com

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