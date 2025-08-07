Francia Márquez irá a Leticia y se reencontrará con Petro luego de su ruptura

Vicepresidenta Francia Márquez y presidente Gustavo Petro. Foto: Vicepresidencia

La vicepresidenta Francia Márquez se reencontrará este jueves con el presidente Gustavo Petro en Leticia (Amazonas), ciudad desde la que el mandatario dará su discurso por los tres años que acaba de cumplir en el poder y la recta final a la que entró. Márquez y Petro mantienen su distanciamiento y su comunicación es casi que nula luego de su salida del Ministerio de la Igualdad.

Fuentes del alto Gobierno le confirmaron a El Espectador que la vicepresidenta también se desplazará hasta Leticia para la conmemoración de la Batalla de Boyacá, que en esta oportunidad no se realizó en el Puente de Boyacá, sino en la región amazónica a raíz de la controversia con Perú por la Isla Santa María.

Márquez y Petro se verán nuevamente, luego de meses en los que no han sostenido diálogo alguno debido a los choques que venían teniendo por críticas de la vicepresidenta al Gobierno, reproches en la ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad y su nombramiento en los audios del excanciller Álvaro Leyva sobre un plan para sacar al jefe de Estado del poder.

Hace casi dos semanas, la vicepresidenta denunció públicamente sabotaje y exclusión en el gobierno Petro, mencionando que al llegar al poder pasó de ser una heroína a ser considera como traidora por contradecir algunas decisiones de la administración.

“No estoy aquí para quedarme callada, no voy a fingir que no duele. Tengo ganas de gritar. Me acusaron de no ejecutar cuando jamás me entregaron un instrumento para hacerlo, se promovió la idea de que como soy negra seguro robo; sin haber tocado un peso me trataron como criminal, porque el color de mi piel tristemente para muchos me hace culpable. Me exigieron ser sumisa y cuando exigí respeto me llamaron arrogante. Poco a poco lo que se me dijo en privado, se va haciendo público”, indicó Márquez.

A propósito del Ministerio de la Igualdad, el presidente Petro alista nuevos nombramientos en la cartera, como la llega de Juan Florián a la cabeza para reemplazar a Carlos Rosero, quien dirigió la entidad tras la salida de Márquez.

