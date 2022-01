A Duque le quedan “meses de gobierno, a mí me quedan un par de años”: Quintero

El alcalde de Medellín (izquierda) y el presidente Iván Duque (derecha). Foto: Presidencia

En respuesta al presidente Iván Duque, quien salió en defensa indirecta del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y criticó el “matoneo de políticos a la iniciativa privada”, este miércoles el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, instó al jefe de Estado a no meterse en la campaña de revocatoria en la ciudad, reivindicando que no habla “de él ni de sus resultados”.

Previamente, el mandatario paisa desató controversia al relacionar al empresariado antioqueño con “mafias y carteles”. Ante ello, Duque aseguró, de forma indirecta, que el matoneo de políticos a la iniciativa privada, a los emprendedores y a las empresas “es propio de los métodos fracasados del socialismo del siglo XXI”. Por ello, dijo “no a la estigmatización empresarial, ni a las expropiaciones, ni al odio de clases que ha arruinado varios países de la región”.

El matoneo de políticos a la iniciativa privada, a los emprendedores y a las empresas es propio de los métodos fracasados del Socialismo del Siglo XXI. No a la estigmatización empresarial, ni a las expropiaciones, ni al odio de clases que ha arruinado varios países de la región. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 10, 2022

En medio de la polémica, este miércoles Quintero sostuvo que, si bien ha tratado de mantener relaciones institucionales saludables con el Ejecutivo, es necesario que Duque no se meta en política. Lo anterior, en el marco de la revocatoria que avanza en su contra y cuyas firmas ya avaló la Registraduría Nacional para darle vía al proceso.

“Siempre he tratado de manejar las relaciones institucionales con el Gobierno Nacional, a pesar de que ha habido mejores momentos. Vamos a tratar de mantener las relaciones institucionales, porque los gobiernos locales necesitan a los nacionales y viceversa. ¿Qué le pediría yo al presidente Duque? Que no se meta en política, que no se meta en la campaña (revocatoria) de Medellín, que yo no me le estoy metiendo en la campaña nacional ni estoy hablando de él ni de sus resultados”, manifestó el alcalde en diálogo con la emisora Blu Radio.

En ese sentido, Quintero pidió a Duque ‘construir juntos’, declarando que, aunque a Duque le quedan unos meses de gobierno, a él le quedan un “par de años” de gobierno, “si Dios quiere, y si la gente así lo quiere”.

“A él (Duque) le quedan unos meses de gobierno, a mí me queda un par de años de gobierno, si Dios quiere, y si la gente así lo quiere. (Le pido) que en estos meses construyamos, porque la alternativa de ponernos a pelear entre instituciones que se necesitan, me parece, un tanto odiosa”, agregó el mandatario local.